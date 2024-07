Ajacied wil niets weten van vertrek bij Ajax: ‘Zit dicht tegen een basisplek aan’

Branco van den Boomen heeft gereageerd op de interesse vanuit Frankrijk en Spanje. De middenvelder won dinsdagavond met Ajax voor het eerst deze voorbereiding met 4-0 van STVV en ging nadien bij Ziggo Sport in op de geruchten.

Van den Boomen is door trainer Francesco Farioli niet op de transferlijst geplaatst en de trainer gaf eerder aan hem te willen behouden, maar door interesse uit Spanje en Frankrijk komt een transfer mogelijk toch op gang.

'Ik ?????????? voor mijn plek' ??

Branco van den Boomen na de oefenwedstrijd over zijn positie in dit Ajax ??#ZiggoSport #Ajax — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2024

"Ik ben een beetje verbaasd door de vraag, maar in principe is dat niet de insteek", reageert Van den Boomen op een mogelijk vertrek bij Ajax. "Maar we weten dat in de voorbereiding van alles kan gebeuren."

Van den Boomen wil vooral veel minuten maken. "Als dat bij Ajax is, is dat voor mij de beste optie. Voor nu vecht ik voor mijn plek. Ik heb het gevoel dat ik dicht tegen een basisplek aanzit. Voor mij is er geen reden om weg te gaan."

"Er zijn best veel jongens die vorig jaar niet alles gespeeld hebben. Iedereen is aan het kijken of hij kan spelen. Maar als je van het spelletje houdt, ga je wel voor speelminuten. Ik ben benieuwd wat er gaat komen."

Ajax speelt met een andere tactiek dan vorig jaar. Van den Boomen vindt de eerste weken onder Farioli 'intensief'. "Vooral tactisch. We krijgen veel informatie. Maar dat is alleen maar goed. Het zijn harde trainingen."

De middenvelder legt uit waar het verschil zit. "Als we druk zetten komen we nu één-op-één, omdat we doorstappen. Vorig jaar hielden we vaak iemand over. Dat is een groot verschil, je komt meer in de duels."

"Aanvallend zijn er andere patronen", gaat Van den Boomen verder. "Voor mij is dat wel lekker. Als je bij het druk zetten goed kantelt vanaf de andere kant, is er nog steeds niks aan de hand. Daardoor kan je makkelijker druk krijgen op de tegenstander."

"Hoe hoger we staan op het veld, hoe beter. Ik denk dat als we als team hoger staan, we meer kunnen creëren. Hopelijk kunnen onze buitenspelers eerder de bal ontvangen, want daar ligt onze kracht."

