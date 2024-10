Afgrijselijke blunder van keeper leidt probleemloze zege van Frankrijk op Israël in

Frankrijk heeft donderdagavond een ruime zege geboekt in de Nations League: 1-4 tegen Israël. Door de overwinning staan de Fransen voorlopig tweede in de poule, met zes punten uit drie duels. Israël staat puntloos vierde.

Het duel werd gespeeld in de Bószik Arena in het Hongaarse Boedapest. Vanwege de oorlogssituatie in Israël was het niet verantwoord om de wedstrijd daar af te werken.

Frankrijk moest het doen zonder sterspeler Kylian Mbappé. De aanvaller was niet geselecteerd door bondscoach Didier Deschamps, omdat hij niet fit genoeg was toen de selectie bekend werd gemaakt. Desondanks kwam Mbappé afgelopen weekend wel gewoon in actie namens zijn club Real Madrid tegen Villarreal.

Er gebeurde genoeg in de eerste helft. Binnen zeven minuten opende Eduardo Camavinga de score namens de bezoekers. Een afstandsschot van een meter of twintig van de middenvelder was houdbaar voor Omri Glazer, maar de doelman ging vreselijk in de fout: 0-1.

Israël richtte zich op en kwam halverwege het eerste bedrijf op gelijke hoogte. Omri Gandelman kopte een voorzet van Oscar Gloukh knap binnen via de binnenkant van de paal: 1-1.

Toch ging Frankrijk met een voorsprong de rust in, dankzij Christopher Nkunku. De buitenspeler kreeg de bal van Camavinga, draaide knap weg bij zijn tegenstanders en schoof de 1-2 binnen.

Hoewel het verschil lange tijd maar één goal was in de tweede helft, was Israël daarin nooit echt meer dicht bij de gelijkmaker. Vlak voor tijd werd het duel helemaal beslist. Mattéo Guendouzi schoof de bal geplaatst in de hoek (1-3) en de vrijstaande Bradley Barcola tekende uit een counter op fraaie wijze voor de eindstand: 1-4.