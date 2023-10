ADO Den Haag raakt aansluiting met koplopers kwijt door late goal van VVV

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 22:02 • Laatste update: 22:15

ADO Den Haag is vrijdag de aansluiting met de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie enigszins verloren. De ploeg van trainer Darije Kalezic knokte zich tegen VVV-Venlo knap terug van een achterstand en leek zelfs te gaan winnen, maar moest vlak voor tijd een 2-2 gelijkmaker van Levi Smans slikken. Nummer drie ADO komt daardoor op drie punten achterstand van Roda JC en Willem II, terwijl VVV op positie acht nog net bij de play-offplaatsen staat.

ADO kreeg in de openingsfase twee tegenvallers te verwerken. Justin Ché greep al in de zesde minuut naar zijn been en moest zich laten vervangen door Tyrese Asante. Tien minuten later opende VVV de score. Martijn Berden brak over de achterlijn door, omspeelde een tegenstander en plaatste de bal beheerst binnen: 0-1.

VVV was ook in de fase daarna sterker. Magnus Kaastrup probeerde het tweemaal, maar beide schoten van de Deense aanvaller haalden het niet. Na ruim een half uur volgde een grote kans voor de vrije Robin Lathouwers, die de bal niet voorbij ADO-doelman Kilian Nikiema kreeg.

De eerste grote kans voor ADO volgde vijf minuten na rust. Invaller Asante kon uit een hoekschop vrij inkoppen, maar zag zijn inzet naast eindigen. VVV had de wedstrijd verder naar zich toe kunnen trekken via Elias Sierra, die na een uur spelen met een dribbel door de defensie brak maar voorlangs schoot.

Twee minuten later lag de bal aan de overzijde in het doel. Henk Veerman zette bij een lage voorzet zijn tegenstander Roel Janssen weg en kon vrij binnenschieten. VVV klaagde bij scheidsrechter Martin Pérez, maar die keurde de duw van Veerman goed: 1-1.

ADO drukte door en kwam ruim een kwartier voor tijd op 2-1. Een lage voorzet van Daryl van Mieghem schoot door tot bij de tweede paal. Joel Ideho controleerde de bal en schoot verrassend in de korte hoek binnen.

VVV knokte zich in de voorlaatste minuut nog naar een punt. Een goede voorzet van Soulyman Allouch werd bij de tweede paal binnengekopt door Smans: 2-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 12 8 2 2 17 26 2 Willem II 12 8 2 2 10 26 3 ADO Den Haag 12 6 5 1 7 23 4 FC Emmen 12 6 4 2 6 22 5 FC Dordrecht 12 5 6 1 12 21 6 FC Eindhoven 12 5 5 2 4 20 7 De Graafschap 12 6 2 4 -1 20 8 VVV-Venlo 12 5 4 3 0 19 9 Helmond Sport 12 5 3 4 5 18 10 NAC Breda 12 5 3 4 0 18 11 Jong AZ 12 5 2 5 3 17 12 FC Groningen 11 4 2 5 3 14 13 SC Cambuur 11 4 2 5 -1 14 14 Jong PSV 11 4 1 6 -10 13 15 Jong FC Utrecht 10 3 2 5 -9 11 16 MVV Maastricht 11 3 2 6 -4 11 17 Telstar 12 3 1 8 -10 10 18 FC Den Bosch 12 3 0 9 -11 9 19 TOP Oss 12 2 1 9 -8 7 20 Jong Ajax 12 1 3 8 -13 6