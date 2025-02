Mede dankzij een fenomenale eerste vijf minuten heeft ADO Den Haag zondag afgerekend met MVV Maastricht. Al in de eerste vijf minuten van de wedstrijd kwamen Daryl van Mieghem, Jari Vlak én Luka Reischl tot scoren. Vlak tekende voor het half uur ook voor zijn vierde, voordat Sven Braken vlak voor tijd de Limburgse eer redde: 1-4. ADO staat nu derde, en in punten gelijk met nummer twee Excelsior. Het doelsaldo van de Rotterdammers is nog een tikkeltje beter (+19 om +16).

Bijzonderheden:

Van Mieghem stormde binnen een minuut op de doelman Romain Matthys af en punterde raak. Een minuut later stond het alweer 0-2, toen Vlak de bal voor zijn voeten kreeg en Mathys voor de tweede keer liet vissen.

Op aangeven van Finn de Bruin was Reischl de volgende die op het scorebord terechtkwam. De Oostenrijker liet Mathys van dichtbij kansloos.

Groot feest voor de 200 meegereisde ADO-supporters, die na een klein half uur opnieuw konden juichen. Na een vrije aanval bediende Van Mieghem teamgenoot Vlak, die beheerst binnenschoof: 0-4.

ADO leek vervolgens ook nog een werelddoelpunt te maken, ware het niet dat zijn inzet van veertig meter net langs de verkeerde kant van de paal belandde.

Na rust kreeg ADO-aanvaller Cameron Peupion rood te zien wegens een tackle van achteren. Met elf tegen tien kwam MVV toch nog tot scoren. Het schot van Sven Braken was doelman Kilian Nikiema te machtig: 1-4.