Adil Auassar verlaat Sparta en wordt assistent bij andere club in de Eredivisie

Donderdag, 25 mei 2023 om 21:23 • Guy Habets

Adil Auassar gaat na dit seizoen aan de slag als assistent van Henk Fraser bij RKC Waalwijk. Dat weet het Brabants Dagblad donderdagavond te melden. De 36-jarige verdediger maakt het seizoen af als speler van Sparta Rotterdam, zal dan zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen en gaat dus in Waalwijk aan het trainersvak proeven. Fraser en Auassar werkten eerder samen bij Sparta.

Fraser was eerder als trainer werkzaam op Het Kasteel en bouwde daar een goede band op met Auassar. De verdediger was aanvoerder onder Fraser en heeft een vergelijkbaar karakter. Nu zullen de twee dus opnieuw samen gaan werken bij RKC, dat de invulling van de technische staf nu bijna rond heeft. Door het vertrek van hoofdtrainer Joseph Oosting en assistenten Sander Duits en Peter Uneken moesten er drie plekken opgevuld worden. Twee van de drie nieuwe namen zijn nu bekend.

Auassar doorliep de jeugdopleiding van Sparta, om vervolgens bij FC Dordrecht door te breken in het betaald voetbal. Daarna volgden avonturen bij achtereenvolgens VVV-Venlo, Feyenoord, RKC Waalwijk, De Graafschap, Excelsior en Roda JC Kerkrade. De doorgewinterde centrale verdediger keerde in 2018 terug bij Sparta en hoopt zijn actieve loopbaan af te kunnen sluiten met het winnen van een Europees ticket.

Onlangs maakte de linkspoot bekend dat dit seizoen zijn laatste als profvoetballer zal zijn. Hij is wel zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Mike Eerdhuijzen en moet in de laatste competitiewedstrijd en de daaropvolgende play-offs om Europees voetbal dus hopen op speelminuten als invaller. Aan het begin van het seizoen was Auassar wel nog basisspeler en mede daardoor komt hij over de hele voetbaljaargang alsnog tot ruim 1900 speelminuten in de Eredivisie, verdeeld over 28 wedstrijden.