AD ziet Ajacied 'die metamorfose heeft ondergaan' sinds komst Van 't Schip

Maandag, 13 november 2023 om 09:45 • Tom Rofekamp

Ajax heeft de weg omhoog ingezet, vindt Johan Inan. Hoewel er volgens hem nog veel te schaven valt, ziet de journalist van het Algemeen Dagblad duidelijke verbeteringen sinds de komst van John van 't Schip. Met name Josip Sutalo oogst lof. "Hij heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan."

Toen Van 't Schip eind oktober instapte was Ajax nog rodelantaarndrager in de Eredivisie. Sindsdien klom het met zeven punten uit drie duels op naar plek twaalf, maar werd er wel verloren van Brighton & Hove Albion in de Europa League (0-2).

Inan maakt de balans op. "Zo'n beetje iedere speler die de voorbije weken naar het verschil werd gevraagd, wees op de mentale groei. De houding van de complete selectie lijkt verandert sinds Van 't Schip er is", schrijft de journalist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Onder de nieuwe coach voelen vrijwel alle aankopen dat ze er echt toe doen. Het gros was dat gevoel – door uitspraken en/of wissels van de eind vorige maand opgestapte Maurice Steijn – in Amsterdam al snel kwijtgeraakt."

Ook sportief ziet Inan verbetering. "Dat Ávila en Medic niet spelen, heeft ook met de sterke vorm van Jorrel Hato en vooral Josip Sutalo te maken. Laatstgenoemde heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan. Ook Anton Gaaei oogt veel stabieler dan in zijn eerste periode in Amsterdam. Dat kan ook niet los worden gezien van doelman Diant Ramaj."

"Wie de jonge Duitser de voorbije weken zag keepen, concludeert dat Steijn zich met hem in de ploeg veel ellende had kunnen besparen. Tot het uitduel in Almere toonde Ramaj zich een bron van rust, een zogeheten puntenpakker en een moderne goalplayer, die zijn verdedigers van extra tijd en ruimte voorziet. Dat verklaart mede waarom verdedigers nu vooruitgang boeken en Ajax makkelijker onder de eerste druk van tegenstanders uit speelt."

Door het gelijkspel van zondag in Almere (2-2) gaat Ajax dus als nummer twaalf de interlandbreak in. De Amsterdammers hervatten de competitie op 25 november tegen Vitesse, de huidige hekkensluiter. Ook moeten ze nog altijd het duel met RKC Waalwijk uitspelen. Dat werd bij een 2-3 voorsprong voor Ajax gestaakt en wordt op 6 december afgerond.