AD legt glashelder uit waarom Memphis Depay vermoedelijk slechts één keer in actie komt bij Nederlands elftal tegen Spanje in Nations League

Na een afwezigheid van zo’n acht maanden keert Memphis Depay deze maand terug in het Nederlands elftal. Ditmaal riep Ronald Koeman hem niet op als speler van FC Barcelona of Atlético Madrid, maar als talisman van Corinthians. Het Algemeen Dagblad legt uit waarom Memphis’ transfer naar Brazilië vermoedelijk gevolgen heeft voor zijn speeltijd in het Nations League-tweeluik tegen Spanje.

Aanstaande donderdag speelt Oranje de eerste interland van 2025. In de Kuip vindt de heenwedstrijd tegen Spanje plaats, in het kader van de kwartfinale van de Nations League. Drie dagen later, op zondag, kruisen la Roja en het Nederlands elftal de degens andermaal, dan op Spaanse bodem.

Dit weekeinde komt Memphis laat nog in actie met Corinthians. Om 22:30 uur op zondagavond (Nederlandse tijd) wacht het eerste duel met Palmeiras in het finaletweeluik om het staatskampioenschap van São Paulo.

“Dat betekent dat Depay niet eerder dan in de loop van de nacht in het vliegtuig stapt voor een vlucht naar Amsterdam”, voorziet Maarten Wijffels in het Algemeen Dagblad problemen. “De bedoeling is dat hij maandagmiddag rond 14.00 uur - op zijn vroegst - aankomt.”

“Met vier uur tijdsverschil houdt dat in op dinsdag en woensdag aangepast trainen en acclimatiseren, terwijl Oranje donderdag al in de Kuip op Spanje stuit”, voorziet de AD-journalist een probleem.

“Tussen Spanje-thuis en Spanje-uit zitten komende week drie dagen, waarvan één de reisdag is naar Valencia. Het wordt dus puzzelen. Passen en meten. Improviseren ongetwijfeld ook.”

“Best kans dat zijn bijdrage er vooral – of alleen – één wordt in de return in Valencia”, voorspelt Wijffels, die een citaat van Koeman aanhaalt om zijn vermoedens te onderbouwen. “Ik heb met Memphis gesproken over twee plekken bij Oranje, in het veld en buiten het veld.”