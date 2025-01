AC Milan ziet aanvaller teleurgesteld terugkeren door geklapte deal ná medische keuring

De transfer van Noah Okafor naar RB Leipzig gaat toch niet door. De aanvaller van AC Milan zou voor de rest van het seizoen verhuurd worden aan de Duitsers, maar na de medische keuring is de deal toch geklapt.

Milan en Leipzig waren akkoord over een huurperiode tot het einde van het seizoen, waarna Leipzig Okafor in de zomer voor 25 miljoen definitief zou kunnen overnemen. Okafor (24) vloog naar Leipzig, waar de transfer alsnog stukliep.

Okafor speelde zijn laatste duel voor Milan op 15 december in het thuisduel met Genoa. Vlak daarna liep Okafor een kuitblessure op, die hem ervan weerhield om sindsdien in actie te komen.

Leipzig zal hebben gedacht dat de blessure van Okafor minder ernstig was dan gedacht, want nadat de aanvaller de medische keuring had ondergaan trok Leipzig alsnog de stekker uit de deal. Volgens Fabrizio Romano omdat Okafor er nog drie à vier weken uitligt.

Die berichtgeving werd bevestigd door Sky Sport-journalist Philipp Hinze, die schrijft dat Okafor Leipzig 'niet direct van dienst kan zijn'. Daarop heeft Leipzig besloten de deal definitief af te blazen.

In tegenstelling tot Romano en Hinze schrijft Corriere della Sera dat het afblazen van de deal te maken heeft met geld. De Italiaanse kracht bevestigt dat Okafor geblesseerd is, maar dat dat niet de volledige reden achter de mislukte deal is.

Mogelijk wilde Leipzig de huursom verlagen toen de ernst van de blessure van Okafor aan het licht kwam. Okafor zelf landde dinsdagavond weer in Milaan, waar hij werd gevraagd naar de reden achter het klappen van de transfer. "Ik weet het niet", was het korte antwoord van Okafor.

Bij Milan lijkt Okafor in de tweede seizoenshelft niet op veel speelminuten te hoeven rekenen. De Zwitser, die anderhalf jaar geleden de overstap maakte van Red Bull Salzburg, kan dit seizoen zelden rekenen op een basisplaats.