AC Milan verliest kraker tegen Atalanta en lijkt Europees voetbal te kunnen vergeten

AC Milan lijkt komend seizoen niet in Europa uit te komen. De ploeg van Sérgio Conceição verloor in San Siro met 0-1 van Atalanta door een prachtige teamgoal van Éderson. Milan bivakkeert op plek negen, op zes punten van het eerst mogelijke Europese ticket. Atalanta staat steviger op plek drie en is bijna zeker van Champions League-kwalificatie.

Spectaculair was de beginfase in San Siro niet. De ploegen keken de kat uit de boom en behoudens enkele dreigende momenten, kwamen de ploegen niet in de buurt van het doel.

Halverwege de eerste helft kwamen de eerste kansjes er alsnog. Theo Hernández stuitte van dichtbij op Marco Carnesecchi, al zou de treffer niet hebben geteld door buitenspel. Aan de overkant liet ook Atalanta zich zien. Mario Pasalic gaf scherp voor op Mateo Retegui, wiens volley naast vloog.

Milan had in de slotfase van de eerste helft het meest recht op de voorsprong. Rafael Leão schoot zichzelf echter in de voet om na een prima loopactie verkeerd aan te nemen, terwijl Luka Jovic uit de draai naast schoot.

En ook vlak na rust was het Milan dat mocht denken aan scoren nadat de inzet van Leão via Pasalic naast schoot. De treffer viel juist aan de andere kant. Ademola Lookman keek naar de vrije man op rechts, Raoul Bellanova, en bezorgde de bal daar perfect. De Italiaan legde terug op Ederson, die de fraaie aanval afrondde: 0-1.

Atalanta had het duel moeten beslissen toen Lookman ontsnapte aan de buitenspelval en de Nigeriaan de vogelvrije Retegui bediende. De spits hoefde alleen nog maar binnen te tikken, maar raakte de bal totaal verkeerd en dus naast.

Atalanta wist zijn voorsprong echter te verdedigen en daarmee doen zij, in tegenstelling tot Milan, uitstekende zaken in de subtop van Italië.