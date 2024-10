‘AC Milan-uitblinker Tijjani Reijnders geniet belangstelling van 2 Europese topclubs’

Tijjani Reijnders heeft over interesse niet te klagen. De 26-jarige middenvelder van AC Milan zou er volgens het Italiaanse Corriere dello Sport goed op staan bij FC Barcelona en Manchester City. Ondertussen probeert Milan zijn tot medio 2028 lopende contract te verlengen.

Manchester City zou Reijnders het liefst komende winter al naar het Etihad Stadium halen. Manager Pep Guardiola ziet in de Zwollenaar een betaalbare vervanger van Rodri, die nog maanden uit de roulatie is vanwege zijn kruisbandblessure.

In Barcelona wordt Reijnders meer gezien als versterking voor de toekomst, indien trainer Hansi Flick vanwege de financiële situatie van de club afscheid moet nemen van diverse waardevolle middenvelders.

Vorige week deelde vader Martin Reijnders al mooi nieuws over zijn zoon via LinkedIn. “Wat een week voor Tijjani! Een onterechte rode kaart tegen Udinese, dinsdagavond Player of the Match met twee goals tegen Club Brugge en als kers op de taart zijn we met AC Milan in gesprek over een nieuw verbeterd contract! Zo snel kan het gaan in het voetbal.”

Reijnders is een vaste waarde bij Milan, dat vorig jaar zomer negentien miljoen euro overmaakte aan AZ om hem los te weken in Alkmaar. In zijn eerste seizoen bij i Rossoneri kwam de spelmaker tot vijftig optredens, vier doelpunten en evenveel assists. Dit seizoen staat de teller al op elf wedstrijden.

Volgens Transfermarkt is Reijnders momenteel 30 miljoen euro waard. In het afgelopen jaar ontwikkelde de middenvelder zich onder bondscoach Ronald Koeman tot vaste basisspeler in het Nederlands elftal.

Voor Reijnders staat de teller op negentien interlands namens Oranje, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. Broertje Eliano (24), middenvelder van PEC Zwolle, maakte onlangs zijn debuut namens Indonesië.