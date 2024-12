AC Milan-ster Tijjani Reijnders wordt met fraaie prijs beloond voor stormachtige ontwikkeling

Tijjani Reijnders is beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling bij AC Milan. De Oranje-international is verkozen tot Serie A Speler van de Maand november.

Reijnders was in de maand november goed voor drie goals en een assist in de Serie A. In die maand schitterde Reijnders ook in Santiago Bernabéu tegen Real Madrid, maar die Champions League-prestatie is uiteraard niet meegenomen in het besluit.

De voetballersorganisatie van de Serie A (AIC) is overtuigd van zijn besluit om te kiezen voor Reijnders, die onder meer Moise Kean (Fiorentina), Alessandro Buongiorno (Napoli) en Sead Kolasinac (Atalanta) aftroeft.

"Een speler die met zijn aanwezigheid de diepte van de ploeg en de verwachtingen van Rossoneri-fans verandert", licht de AIC zijn keuze voor Reijnders toe. "Er is geen andere manier om deze prijs uit te leggen door te wijzen op de ruime voorsprong die hij heeft op spelers die het ook hadden verdiend."

"Zijn kwaliteiten aan de bal waren al bekend, maar zijn koelbloedigheid voor het doel en zijn continuïteit in het vinden van het net hebben weinig te maken met technische gevoeligheid alleen, maar vooral met de manier waarop hij de bal raakt."

"De kalmte die nodig is om een pirouette te maken en een bal met gevoel op halve hoogte voor het doel leggen, zoals Reijnders deed in de 2-0 overwinning op Empoli, is wat echte spitsen hebben. Maar we weten dat de Nederlander allesbehalve een spits is."

Reinders scoorde in november evenveel competitietreffers als hij in het vorige Serie A-seizoen in 36 optredens deed. De Oranje-international heeft dit seizoen ook bij het Nederlands elftal een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is niet meer weg te denken van het middenveld van bondscoach Ronald Koeman.