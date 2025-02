Santiago Gimenez heeft zaterdag als invaller een hoofdrol opgeëist bij AC Milan. De van Feyenoord overgekomen spits provoceerde Empoli-verdediger Luca Marianucci, die natrapte en een rode kaart kreeg.

Gimenez gaf in de 63ste minuut in een duel een klein tikje met de arm tegen Marianucci, die daarbij op de grond terecht kwam. Vervolgens plantte Gimenez nog eens twee handen in de nek bij Marianucci, die een provocerend duwtje kreeg van de Mexicaan.

Marianucci liet zich uit de tent lokken en deelde een schopje naar achteren uit. Gimenez ging gewillig tegen de vlakte, waarna een VAR-check volgde. Gimenez kreeg geel, Marianucci werd met rood van het veld gestuurd.

AC Milan stond op dat moment zelf ook al met tien man, omdat Fikayo Tomori even daarvoor zijn tweede gele kaart had ontvangen. Met tien-tegen-tien trok Milan de wedstrijd naar zich toe. Binnen mum van tijd ging de score van 0-0 naar 0-2. Gimenez was de maker van het fraaie tweede doelpunt van Milan.