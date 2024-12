AC Milan ruilt Fonseca in voor trainer die in eigen land enorm veel successen boekte

''De club heet Sérgio en zijn staf van harte welkom en wenst hen een reis vol succes en voldoening'', zo valt te lezen in een kort statement dat maandag door de leiding van Milan op de website is geplaatst.

Het ontslag van Fonseca hing al enige tijd in de lucht en was volgens diverse Italiaanse media onvermijdelijk geworden na de puntendeling tegen Roma van zondag. Milan sluit de eerste seizoenshelft in de Serie A af op de achtste plaats, veertien punten achter koploper Atalanta.

''Het klopt, ik vlieg eruit'', verzuchtte Fonseca toen hij zondagavond per auto het San Siro verliet. ''Zo is het leven. Ik heb er alles aan gedaan om met deze club successen te boeken.''

Conceição tekent in het San Siro een contract tot na afloop van het seizoen 2025/26. De voormalig middenvelder is geen onbekende in Italiaanse voetbalkringen, want hij speelde in de Serie A voor Lazio, Parma en Inter.

De nieuwe hoofdcoach van Milan was als trainer zes jaar lang verbonden aan FC Porto, waar hij afgelopen zomer afscheid nam. Met de Portugese grootmacht veroverde Conceição onder meer driemaal de landstitel en vier keer de nationale beker.

Conceição landde maandagmiddag op Linate, een vliegveld nabij Milaan, om vervolgens direct naar trainingscomplex Milanello af te reizen. Daar maakte hij voor de eerste keer kennis met de spelersgroep en alle stafleden.

De opvolger van Fonseca zit vrijdag voor de eerste keer op de bank bij Milan. Juventus is in Saudi-Arabië de tegenstander in de halve finale van de Supercoppa Italiana.