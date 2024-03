AC Milan komt met de schrik vrij en klimt dankzij Pulisic over Juventus heen

AC Milan heeft zondag een moeizame overwinning geboekt in de Serie A. I Rossoneri waren tegen Empoli vrijwel de hele wedstrijd de betere partij, maar scoorden slechts eenmaal en kwamen in de slotfase goed weg nadat Mattia Destro enkele opgelegde kansen liet liggen. Matchwinner was Christian Pulisic, die tekende voor zijn achtste Serie A-treffer dit seizoen: 1-0. Milan klimt over Juventus heen, al kan de ploeg uit Turijn de tweede plaats heroveren bij een zege op Atalanta.

Milan-trainer Stefano Pioli kon niet beschikken over Rafael Leão en Alessandro Florenzi. Beide spelers waren geschorst. De absentie van het tweetal leverde basisplaatsen op voor Noah Okafor en Davide Calabria. Ook Luka Jovic mocht het vanaf de aftrap laten zien; Olivier Giroud kreeg rust. Tijjani Reijnders stond centraal op het middenveld. Bij Empoli begon voormalig ADO Den Haag-verdediger Tyronne Ebuehi op de bank.

In de rustige openingsfase kreeg Milan zijn eerste kans in de persoon van Pulisic. Captain America zag zijn schot richting de korte hoek gepakt worden door Empoli-goalie Elia Caprile. Milan was de bovenliggende partij, al lag het tempo te laag om de defensie van Empoli te breken. Milan kwam wel dichtbij via Ruben Loftus-Cheek, wiens voorzet net niet bij een medespeler belandde.

Empoli kwam nadien wat meer op de helft van Milan terecht, maar echt gevaar konden de bezoekers niet creëren. Het tegenvallende duel leek op een 0-0 ruststand af te stevenen, totdat Pulisic toesloeg. Okafor gaf vanaf de linkerkant voor op de Amerikaan, die op randje zestien klaarstond om de bal in de verre hoek te werken. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens vermeend buitenspel van Okafor, waar geen sprake van bleek te zijn: 1-0.

Christian Pulisic breekt de ban voor Milan! ??

De VAR moet er aan te pas komen.. maar dan heb je ook wat ??#ZiggoSport #SerieA #MilanEmpoli pic.twitter.com/C91NNlKSeh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2024

Empoli moest na rust in de aanval, maar de bezoekers konden het Milan in aanvallend opzicht simpelweg niet moeilijk maken. Milan bleef ook pover, al ging het na de onderbreking wat nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Zo schoot Loftus-Cheek na een goede loopactie van Reijnders over en leverde een poging van invaller Samuel Chukwueze uiteindelijk niet meer op dan een hoekschop.

Met een marge van één was de overwinning nog geen zekerheid en dus bleven i Rossoneri nadrukkelijk op zoek gaan naar de tweede treffer. Loftus-Cheek probeerde het met een poeier, die nog maar net door Caprile uit de verre hoek getikt kon worden. Calabria had enkele ogenblikken later meer moeten doen met de geboden vrijheid bij de tweede paal, waar hij over kopte.

Tien minuten voor tijd verscheen Lecce plots voor het doel van Mike Maignan, die tot zijn opluchting zag dat de kopbal van invaller Mattia Destro op de buitenkant van de paal belandde. De voormalig spits van onder meer Milan kreeg vlak daarna nóg een grote kopkans, ditmaal uit een hoekschop. Destro werd volledig vrijgelaten en kopte tot opluchting van San Siro recht in de handen van Maignan. Daarmee was het laatste gevaar voor Milan geweken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties