AC Milan herstelt zich in Como en boekt dankzij Hernández en Leão zwaarbevochten zege

AC Milan heeft dinsdag een zwaarbevochten zege geboet op Como. I Rossoneri kwamen na een uur op achterstand door Assane Diao, maar rechtten de rug en trokken dankzij Theo Hernández en Rafael Leão toch nog aan het langste eind: 1-2. Milan passeert Bologna op de ranglijst en staat nu zevende in de Serie A, terwijl Como genoegen moet nemen met plek zestien.

Bij Milan vormde Tijjani Reijnders het middenveld met Youssouf Fofana en Ismael Bennacer. Voor laatstgenoemde betekende het zijn eerste basisplaats in de Serie A sinds 17 augustus. De Algerijn liep niet veel later een serieuze blessure op. Spits Álvaro Morata werd voorin bijgestaan door Christian Pulisic en Leão.

Como was veruit de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase, waarin Milan-goalie Mike Maignan meermaals werd getest. Zo moest de Fransman zich strekken om een heerlijke uithaal van Gabriel Strefezza onschadelijk te maken. Bij de volgende kans, van voormalig Feyenoord-target Diao, kwam Maignan met de schrik vrij nadat de aanvaller nipt naast kopte.

Diao leek even later alsnog op weg naar de openingstreffer, toen Alieu Fadera met een scherpe voorzet op de proppen kwam. Een uiterste ingreep van Hernández voorkwam dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Een tegenvaller volgde voor Milan toen Morata geel pakte na een overtreding pakte op Diao. Morata is daardoor geschorst voor de topper tegen Juventus.

Milan schrok nadien eindelijk wakker. Leão bracht de bal na een fraaie actie bij Reijnders, wiens schot knap gepareerd werd door Jean Butez. De doelman van Como wist ook te redden op de rebound van Morata. Fofana stelde ogenblikken later teleur met een inzet die net naast vloog.

Na een uur kwam Milan zwaar in de problemen. Winteraanwinst Maxence Caqueret gaf mee aan Diao, die vanaf rechts richting de zestien trok. Diao sneed naar binnen een vuurde een schot dat Maignan in de korte hoek te machtig was.

Ondanks die tegenvaller zou het toch nog goed komen voor Milan. Een hoekschop van Reijnders werd slecht verwerkt door Como, waardoor Hernández met zijn goede linker de kans kreeg om van dichtbij de bovenhoek te vinden: 1-1.

Vijf minuten later was het alweer 1-2. Invaller Tammy Abraham had een schitterende steekpass in huis op Leão, die zijn directe tegenstander te snel af was en Butez verschalkte met een chipballetje. Milan hield stand in de slotfase en boekt zodoende een cruciale zege.