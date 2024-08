AC Milan gaat gesprekken met Ajax opvoeren na mondeling akkoord met Vos

AC Milan gaat serieus werk maken van de komst van Silvano Vos. De Italiaanse topclubs heeft volgens Fabrizio Romano een akkoord bereikt met de middenvelder over de persoonlijke voorwaarden. De volgende stap is een akkoord met Ajax over de transfersom.

Zoals bekend wil Ajax maar wat graag van Vos af om ruimte te maken in het spelersbudget. De middenvelder wordt gezien als speler die een behoorlijke marktwaarde vertegenwoordigt. Voor het geld dat Ajax ontvangt voor Vos moeten nieuwe spelers worden aangetrokken.

De beloftespeler lijkt een overstap naar AC Milan wel te zien zitten, gezien het mondelinge akkoord. Vos heeft de mogelijkheid om voor meerdere jaren te tekenen in Milaan. Hij is enthousiast over het project en de randvoorwaarden, zo klinkt het.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Romano voegt toe dat Milan nu met Ajax in contact treedt om tot overeenstemming te komen over het af te kopen contract. Vos ligt nog tot medio 2028 vast bij Ajax. Vorig jaar zomer verlengde hij zijn contract voor het laatst.

Ajax hoopt in het meest ideale geval de dubbele cijfers te halen met de verkoop van Vos. Milan leek in eerste instantie voor een huurdeal te gaan, maar gaat nu mogelijk toch overstag.

In een uitleenperiode ziet Ajax grote risico's. Als Vos ook bij een hurende club niet wordt opgesteld, daalt het kapitaal dat hij nu nog vertegenwoordigt gigantisch, schreef Johan Inan van hetAlgemeen Dagbladonlangs.

Vos kwam tot dusver zeventien keer in actie voor de hoofdmacht van Ajax. Daarin wist hij nog niet te scoren of een assist af te leveren. Namens Jong Ajax staat de teller op 57 wedstrijden (6 goals, 4 assists).