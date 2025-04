AC Milan en Inter volledig in evenwicht in tweeluik na goals Abraham en uitgerekend Çalhanoglu

De heenwedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia tussen AC Milan en Inter heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. Vlak na rust opende Tammy Abraham de score voor Milan, voordat uitgerekend ex-Milan-speler Hakan Çalhanoglu de wedstrijd en het tweeluik in evenwicht bracht: 1-1.

Na een ietwat afwachtende openingsfase in San Siro kwamen de Milan-supporters met de schrik vrij toen Joaquín Correa na goed terugleggen van Marcus Thuram niet wist af te ronden in kansrijke positie. Mike Maignan redde zijn ploeg met een uitstekende redding.

Ook de volgende mogelijkheid was voor Inter en het was niemand minder dan Oranje-international Stefan de Vrij die op een haar na tot scoren kwam. De centrumverdediger had de pech dat Abraham stond op te letten en de inzet van de ex-Feyenoorder vlak voor de doellijn weghaalde.

Milan wist in de eerste helft weinig gevaar te stichten. De ene goede kans die er wel kwam voor i Rossoneri, werd gecreëerd door Tijjani Reijnders. De middenvelder stuurde Rafael Leão diep en zag de Portugees stuiten op doelman Josep Martínez, die Yann Sommer buiten de basis hield.

Vlak voor rust moest Maignan tot tweemaal toe noodgedwongen laten zien één van de betere doelmannen op onze planeet te zijn. Allereerst verwekte de goalie een kanonskogel van Çalhanoglu tot hoekschop, even later had hij ook een antwoord op een kopbal via de grond van Davide Frattesi.

Enkele minuten na rust kwam Milan plotseling op voorsprong. Abraham leek een één-tweetje aan te gaan met Youssouf Fofana, maar verraste Inter volledig door niet terug te passen, maar weg te draaien. De Engelse spits zag een gaatje in de verre hoek en schoot knap raak: 1-0.

In de periode die volgde waren de ploegen aan elkaar gewaagd, speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld en waren de kansen schaars. Çalhanoglu besloot het daarom maar eens van afstand te proberen en dat betekent doorgaans slecht nieuws voor de tegenstander. De Turk schoot keihard raak met een lage knal: 1-1.

Ondanks kansjes in de slotfase aan beide kanten werd er niet meer gescoord en valt er door de 1-1 stand weinig te zeggen over de uitkomst van het tweeluik. De return in hetzelfde stadion vindt plaats op 23 april.