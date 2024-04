AC Milan begint te laat met voetballen en speelt gelijk tegen de nummer 19

AC Milan is er niet in geslaagd te winnen van degradatiekandidaat Sassuolo. De ploeg van trainer Stefano Pioli kwam meermaals terug in de wedstrijd, maar een zege zat er niet in: 3-3. Milan staat door het gelijkspel zes punten boven nummer drie Juventus. Het punt heeft vooral betekenis voor Sassuolo, dat nu slechts één punt minder heeft dan nummer zeventien Frosinone.

Milan begon slap aan de wedstrijd en dat moest het al in de vierde minuut bekopen met een tegentreffer. Cristian Volpato zette voor vanaf rechts en zag Kristian Thorstvedt de bal verlengen tot bij Andrea Pinamonti, die met rechts uithaalde en Mike Maignan kansloos liet: 1-0.

Daar bleef het niet bij voor Sassuolo, dat nog voor de tiende minuut op 2-0 kwam. Armand Laurienté werd diep gestuurd en nadat zijn eerste poging nog werd gekeerd door Maignan, was de rebound wel een prooi voor de aanvaller van Sassuolo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een uiterst valse start voor Milan, dat direct op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Het was aan Sassuolo-goalie Andrea Consigli te danken dat Malick Thiaw niet kon binnenkoppen. De verdediger van Milan zag zijn kopbal ternauwernood over de lat worden getikt.

Samuel Chukwueze kopte even later wel knap raak, maar de Nigeriaan stond nipt buitenspel: treffer afgekeurd. De treffer van Leão even later bleef wel staan. De Portugees dribbelde zich vrij en vond de verre hoek: 2-1.

Milan maakte ook in de eerste fase na rust geen beste indruk en moest al snel in de tweede helft de derde tegentreffer incasseren. Grégoire Defrel vond Laurienté in vogelvrije positie in de zestien en kreeg alle tijd om tot een schot te komen. Maignan had andermaal geen antwoord op de poging van de Sassuolo-spits: 3-1.

Toch slaagde Milan er andermaal in om zich te herstellen, wat nog voor het uur leidde tot de 3-2. Leão was zijn directe tegenstander aan de linkerkant de baas en gaf met buitenkant rechts scherp voor. Consigli kreeg daar nog wel een handje tegenaan, maar was kansloos bij de rebound van Luka Jovic. De Serviër tikte de rebound simpel binnen.

Vrijwel direct daarna werd het 3-3. Alessandro Florenzi had een dieptepass in huis op Noah Okafor, die met buitenkant links de verre hoek vond. Giroud kreeg nog de kans om de winnende binnen te schieten, maar een zege zat er uiteindelijk niet in voor Milan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties