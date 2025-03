'Aanslag' Greiml en rode kaart worden NAC Breda niet fataal tegen Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam blijft op de zestiende plaats steken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn kwam tegen NAC Breda nog wel op voorsprong en speelde de slotfase tegen tien man, maar moet genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. NAC stijgt met het punt naar plaats elf.

Eiting toonde zich heel bedrijvig in de openingsfase in het Rat Verlegh Stadion en brak ook de ban in de elfde minuut. Na een vlotte counter legde Tobias Lauritsen af op Eiting, die beheerst raak schoot in de rechterhoek. De ideale start dus voor Sparta in Breda.

NAC baalde van de valse start en zette gaandeweg de eerste helft steeds meer druk op de defensie van Sparta. Kansen waren echter niet besteed aan onder meer Sydney van Hooijdonk en Leo Sauer. Het degelijke Sparta hield stand en zocht de kleedkamer op met een minieme voorsprong.

Sparta begon ook sterk aan de tweede helft en had pech toen Eiting van buiten het strafschopgebied de paal raakte. Waar de 0-2 uitbleef, daar verscheen na ruim een uur spelen de 1-1 op het scorebord. Sauer probeerde het van afstand en zag de bal met een stuiter en tot zijn geluk in de rechterhoek verdwijnen. Een opsteker voor NAC en het sein voor de fans om massaal achter de ploeg te gaan staan.

Een tegenvaller voor Sparta, dat via de uitblinkende Eiting op jacht ging naar een nieuwe voorsprong in Breda. Dat gebeurde tegen tien man, want Leo Greiml kreeg na een VAR-check rood voor een harde charge op Mitchell van Bergen aan de zijlijn. Arbiter Serdar Gözübüyük trok in eerste instantie een gele kaart, maar bedacht zich toch.

Trainer Carl Hoefkens greep direct in na de rode kaart en bracht verdediger Terence Kongolo binnen de lijnen, als vervanger van middenvelder Clint Leemans. NAC deed er duidelijk alles aan om een nieuwe achterstand op eigen veld te voorkomen met een man minder.

Sparta probeerde de overtalsituatie te verzilveren en met name Eiting en Van Bergen namen de bezoekers op sleeptouw. NAC moest meer en meer naar achteren en koesterde duidelijk het punt. Sparta wist niet meer te scoren en blijft op plaats zestien steken, met 24 punten uit 25 duels. Nummer vijftien Willem II staat eveneens op 24 punten en komt nog in actie tegen FC Utrecht.