Aanklager betaald voetbal start vooronderzoek naar uitlatingen van Go Ahead Eagles-directeur Paul Bosvelt

De aanklager betaald voetbal gaat een vooronderzoek starten naar de uitlatingen van Paul Bosvelt op Instagram na FC Utrecht – Go Ahead Eagles (3-3) van zondagmiddag. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De technisch directeur van Kowet heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de scheidsrechtersbaas van de KNVB, die de excuses heeft geaccepteerd.

Bosvelt meldde zich zondag kort na de wedstrijd met een middelvinger op Instagram. "Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag. Allereerst een belachelijke rode kaart.”

“Vijf minuten extra tijd die niemand kan verklaren en daar ook nog eens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond! KNVB en scheidsrechtersbende, jullie maken het voetbal kapot!"

De aanklager betaald voetbal gaat nu een vooronderzoek starten naar de uitlatingen van Bosvelt. De td hangt dus mogelijk een straf boven het hoofd.

Llansana vrijgesproken

De kritiek van Bosvelt op de beslissing van Sander van Eijk om Enric Llansana met rood van het veld te sturen was in ieder geval terecht. De middenvelder van Go Ahead Eagles is dinsdagochtend door de tuchtcommissie namelijk vrijgesproken.

De 23-jarige middenvelder van Go Ahead Eagles hoeft zodoende geen schorsing uit te zitten en is gewoon inzetbaar tijdens het bekerduel met Sparta Rotterdam van woensdagavond.

“Op basis van de tv-beelden acht de tuchtcommissie het onvoldoende waarschijnlijk dat de speler van FC Utrecht na het ingrijpen van Llansana de bal in zijn bezit zou kunnen houden. Hierdoor is volgens de tuchtcommissie met onvoldoende zekerheid vast te stellen dat sprake is geweest van het ontnemen van een duidelijke scoringskans”, luidde de verklaring.