Aan ambitie geen gebrek bij Vitesse: 'Volgend jaar naar de Eredivisie, dan meespelen om Europees voetbal'

De nieuwe aandeelhouders van Vitesse hebben aan ambitie geen gebrek. Onder leiding van de vijf partijen moeten de Arnhemmers komend seizoen terugkeren in de Eredivisie en daarna gaan meespelen om Europees voetbal, aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes in gesprek met de Gelderlander.

Met de komst van de investeerders is Vitesse gered als profclub. De partijen hebben de schuld van de Common Group, geleid door Coley Parry, overgenomen, meldde de club vrijdag via de eigen kanalen. Zo heeft de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie weer een positief eigen vermogen.

Ook hoeven de supporters niet te vrezen voor nóg een slepend overnameproces. De Gelderlanders hebben namelijk een constructie bedacht waardoor zij niet afhankelijk zijn van goedkeuring van de KNVB. "Alle aandeelhouders hebben individueel een zogeheten minderheidsbelang. Oftewel, eenieder bezit minder dan vijfentwintig procent van de aandelen", aldus de club in een persbericht.

"Hierdoor is het - conform de licentie eisen van de KNVB - niet nodig om het goedkeuringsproces van de Licentiecommissie (geheel) te doorlopen. Dit voorkomt een verdere en langdurige periode van onzekerheid. De club heeft de KNVB inmiddels geïnformeerd over de aandelenoverdracht."

Ambitieuze plannen

Reijntjes is in zijn nopjes met de komst van de investeerders, zo laat hij optekenen door de Gelderlander. “Het zijn investeerders die de voetbalwereld kennen en daarin ook actief zijn. Ze zijn kapitaalkrachtig én daadkrachtig. Ze nemen allemaal een minderheidsbelang in Vitesse.”

“Ze hebben in rap tempo een deal gesloten met Parry. Daarbij zijn er geen onderhandse deals gesloten of verborgen en verboden overeenkomsten. Vitesse is van de schuld en van Parry af en heeft nu ineens een positief eigen vermogen van 3 miljoen euro. Dat is toch geweldig?”

“De investeerders willen de club in rap tempo opbouwen”, aldus de algemeen directeur. “Vitesse moet volgend jaar terug naar de Eredivisie en dan gaan meespelen om Europees voetbal. De investeerders weten dat met Europees voetbal geld te verdienen is met Vitesse. Dus dat is hun doel.”