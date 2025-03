Waar je Tottenham Hotspur - AZ kunt kijken: TV-uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Tottenham Hotspur en AZ kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Op donderdag 13 maart 2025 staat de returnwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tussen Tottenham Hotspur en AZop het programma. De Alkmaarders verdedigen een 1-0 voorsprong, behaald in Alkmaar dankzij een eigen doelpunt van Lucas Bergvall.

Tottenham kampt momenteel met wisselvallige prestaties. De ploeg staat op de 13e plaats in de Premier League en heeft te maken met blessures bij sleutelspelers. Manager Ange Postecoglou bevestigde dat verdediger Kevin Danso een hamstringblessure heeft opgelopen en de wedstrijd tegen AZ zal missen. Positief nieuws is de terugkeer van verdediger Ben Davies tijdens de training, waardoor hij mogelijk inzetbaar is. Daarnaast zijn Cristian Romero en Micky van de Ven teruggekeerd van blessures, hoewel ze nog niet op volle sterkte zijn.

AZ kan vertrouwen putten uit de eerdere overwinning en hun recente vorm. De Alkmaarders zullen echter waakzaam moeten zijn voor de hoge druk die Tottenham uitoefent en moeten voorkomen dat ze balverlies lijden op gevaarlijke plekken. Het belooft een spannende ontmoeting te worden waarin beide teams alles moeten geven om door te gaan naar de volgende ronde.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Tottenham Hotspur - AZ

Datum: 13 maart 2025 Aftrap: 21:00 Locatie: Tottenham Hotspur Stadium

Uitzending Tottenham Hotspur - AZ: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League-wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Tottenham Hotspur

Ange Postecoglou mist de nodige spelers in aanloop naar de return. Kevin Danso, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski en Richarlison zijn allemaal niet fit genoeg om mee te kunnen spelen. Ben Davies keert wel weer terug van een blessure en sluit weer aan bij de selectie. Verder is Rodrigo Bentancur afwezig. De Uruguayaan is geschorst.

Selectie Tottenham Hotspur 2024/25

Positie Spelers Keepers: Vicario, Kinský, Forster, Austin, Whiteman Verdedigers: Romero, Van de Ven, Davies, Udogie, Reguilón, Porro, Gray, Spence Middenvelders: Bissouma, Sarr, Bergvall, Maddison Aanvallers: Son, Odobert, Moore, Johnson, Solanke, Tel, Scarlett

Blessures en schorsingen AZ

Maarten Martens zal voorin moeten gaan puzzelen. Met het ontbreken van Jayden Addai, Mayckel Lahdo en Ruben van Bommel wordt de spoeling dun voorin bij de Alkmaarders. Ook Sven Mijnans en Denso Kasius zullen niet spelen tegen Tottenham. Voor de rest heeft Martens iedereen tot zijn beschikking.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers: Owusu-Oduro, Zoet, Verhulst, Deen Verdedigers: Goes, Penetra, Dekker, Martins Indi, Schouten, Møller Wolfe, De Wit, Maikuma Middenvelders: Koopmeiners, Belic, Clasie, Smit, Buurmeester Aanvallers: Daal, Van Duijn, Sadiq, Poku, Parrott,

Recente vorm Tottenham Hotspur

Datum Wedstrijden Competitie 09-03-2025 Tottenham Hotspur 2-2 Bournemouth Premier League 06-03 - 2025 AZ 1-0 Tottenham Hotspur Europa League 26-02 - 2025 Tottenham Hotspur 0-1 Manchester City Premier League

Recente vorm AZ

Datum Wedstrijden Competitie 06-03 - 2025 AZ 1-0 Tottenham Hotspur Europa League 02-03 - 2025 sc Heerenveen 3-1 AZ Eredivisie 27-02 - 2025 Heracles Almelo 2-2 (pen:3-4) AZ TOTO KNVB Beker

Handige links