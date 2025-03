Waar je PSV Eindhoven - Ajax kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV Eindhoven en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

De, misschien wel, belangrijkste wedstrijd van dit seizoen van de Eredivisie: koploper Ajax gaat op bezoek bij achtervolger PSV. Mocht Ajax de wedstrijd winnen, dan lijkt het kampioenschap binnen. PSV zal zich niet zomaar laten kennen en komt bij een overwinning op slechts drie punten van Ajax af en dat zou een bloedstollende ontknoping van de Eredivisie betekenen.

Ajax kent een ware wederopstanding dit seizoen. Waar vorig jaar het diepste dal bereikt werd, zit de club dit seizoen in een enorme lift. De Italiaanse coach Francesco Farioli heeft het roer omgegooid wat momenteel resulteert in een eerste plaats. Zelf durft de oefenmeester nog niet te spreken van het kampioenschap, maar iedereen die het een beetje volgt weet dat de Amsterdammers momenteel topfavoriet zijn om met de titel aan de haal te gaan.

PSV gaat proberen hier een stokje voor te steken. Na een sensationele seizoensstart zakte het elftal van Peter Bosz compleet in elkaar na de winterstop. Toch lijkt de club uit Eindhoven zijn rug te hebben gerecht en is het uit op revanche. Eerder dit seizoen won Ajax namelijk met 3-2.

A anvangstijdstip PSV Eindhoven - Ajax

Datum: 30-03-2025 Aftrap: 14:30 Locatie: Philips Stadion (Eindhoven)

Uitzending PSV Eindhoven - Ajax: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PSV Eindhoven

PSV zal het sowieso moeten doen zonder spits Lucas Pérez. De club deelde het schokkende nieuw dat er een speler uit de selectie met een tuberculose-besmetting kampt. Volgens De Telegraaf zou het om Pérez gaan. Tuberculose is zeer besmettelijk, maar gelukkig bleef het aantal besmettingen op De Herdgang bij één.

Goed nieuw voor PSV is de terugkeer van Malik Tillman. Hij kampte al lange tijd met een blessure, maar lijkt op tijd fit voor deze topper. Jerdy Schouten meldde zich onlangs nog af bij Oranje met een blessure, maar ligt ook op koers om de wedstrijd te halen. Sergiño Dest kan zich mogelijk opmaken voor zijn eerste basisplaats sinds zijn zware knieblessure.

Selectie PSV Eindhoven 2024/25

Positie Spelers Keepers Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers Mauro Júnior, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia, Karsdorp, Obispo, Nagalo, Dest Middenvelders Veerman, Schouten, Saibari, Til, Babadi, Land, Tillman Aanvallers Bakayoko, Lang, Perisic, Driouech, De Jong

Blessures en schorsingen Ajax

Bij Ajax verandert er niet veel op het gebied van blessures: Remko Pasveer, Amourricho van Axel Dongen, Youri Regeer, Christian Rasmussen en Owen Wijndal zullen er sowieso niet bij zijn. Wout Weghorst kampt al langere tijd met een gebroken teen. Aanvankelijk werd hij al enkele weken geleden terugverwacht, maar tot op heden lijkt een terugkeer op het veld er nog niet in te zitten voor de spits.

Anton Gaaei pakte een rode kaart in het gelijkspel tegen AZ (2-2) en is geschorst.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers Matheus, Gorter, Setford Verdedigers Rosa, Sutalo, Kaplan, Baas, Rugani, Janse, Hato Middenvelders Mokio, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Klaassen, Steur, Henderson Aanvallers Godts, Edvardsen, Traoré, Berghuis, Brobbey, Konadu

Recente vorm PSV Eindhoven

Datum Wedstrijden Competitie 15-03-2025 RKC Waalwijk 0-3 PSV Eredivisie 12-03-2025 Arsenal 2-2 PSV Champions League 08-03-2025 PSV 2-1 SC Heerenveen Eredivisie

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 16-03-2025 Ajax 2-2 AZ Eredivisie 13-03-2025 Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax Europa League 09-03-2025 PEC Zwolle 0-1 Ajax Eredivisie

