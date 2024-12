Waar je NEC - Ajax kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen NEC en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het laatste Eredivisie-duel van speelronde 14 is die tussen NEC Nijmegen en Ajax. Na een verliespartij bij Real Sociedad hopen de Amsterdammers de rug te rechten.

Ajax zal eerder op de dag belangstellend kijken naar het duel tussen FC Utrecht en PSV en hoopt later op de zondag te profiteren van de uitslag in de Domstad.

Daarvoor zal het wel af moeten rekenen met NEC, dat in prima vorm verkeert. De Nijmegenaren verloren enigszins onverdiend van FC Utrecht, maar de twee duels daarvoor werden overtuigend gewonnen: 0-3 bij RKC en 6-0 tegen FC Groningen.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip NEC - Ajax

Datum: 1 december 2024 Aftrap: 16:45 Locatie: Het Goffertstadion

Uitzending NEC - Ajax: TV kanaal en online livestream s

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu tijdelijk 7 dagen gratis en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen NEC

Brayann Pereira viel bij het duel met FC Utrecht geblesseerd uit en is een twijfelgeval voor het treffen met Ajax.

Philippe Sandler, die afgelopen zomer nog begeerd werd door Ajax, keert na ziekte terug in de wedstrijdselectie van de Nijmegenaren.

Selectie NEC 2024/25

Positie Spelers Keepers: Van Gassel, Roefs, Janse Verdedigers: Pereira, Sandler, Márquez, Ouwejan, Nuytinck, Lyratzis, Arts, Verdonk Middenvelders: Hoedemakers, Rober, Darelas, Schöne, Sano, Jamil, De Wit, Proper Aanvallers: Shiogai, Hansen, Önal, Ogawa, Ouaissa, Nieuwenhuijs, Van Crooij

Blessures en schorsingen Ajax

Bij Ajax mist Mika Godts het duel wegens een hamstringblessure. Verder is Wout Weghorst op tijd hersteld nadat hij het treffen met Real Sociedad miste wegens ziekte.

Brian Brobbey is nog een vraagteken na zijn voortijdige wissel in San Sebastian, terwijl Davy Klaassen (niet speelgerechtigd) en Kenneth Taylor (schorsing) weer terugkeren ten opzichte van het midweekse duel.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ramaj, Pasveer, Gorter Verdedigers: Sutalo, Kaplan, Avila, Rugani, Baas, Janse, Hato, Wijndal, Rensch, Gaaei Middenvelders: Mannsverk, Tahirovic, Taylor, Van den Boomen, Henderson, Klaassen, Fitz-Jim, Hlynsson, Berghuis Aanvallers: Godts, Van Axel-Dongen, Traore, Rasmussen, Brobbey, Akpom, Weghorst, Rijkhoff

Recente vorm NEC

Datum Wedstrijden Competitie 24-11-2024 NEC 1-2 FC Utrecht Eredivisie 09-11-2024 RKC 0-3 NEC Eredivisie 03-11- 2024 NEC 6-0 FC Groningen Eredivisie

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 28-11- 2024 Real Sociedad 2-0 Ajax Europa League 24 -11- 2024 Ajax 2-0 PEC Zwolle Eredivisie 10-11- 2024 FC Twente 2-2 Ajax Eredivisie

Handige links