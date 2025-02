Waar je Galatasaray - AZ kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Galatasaray en AZ kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

AZ zette vorige week een reuzenstap naar de achtste finales van de Europa League door Galatasaray in Alkmaar met 4-1 af te serveren en krijgt deze donderdag de kans om de klus af te maken in Istanbul.

Het moge echter duidelijk zijn dat dat geen gemakkelijke opgave zal zijn, zeker ook gezien Gala weer kan beschikken over Victor Osimhen, Davinson Sanchez en Lucas Torreira, die tijdens de heenwedstrijd allen geschorst waren.

Daarnaast is de Turkse grootmacht in de nationale Super Lig al tijden onverslaanbaar en zal het ondanks de teleurstelling van vorige week aan zelfvertrouwen niet ontbreken.

Ook AZ is echter goed in vorm en heeft vooralsnog al zijn vier wedstrijden in februari gewonnen, met spits Troy Parrott trefzeker in allevier de ontmoetingen.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Galatasaray - AZ

Datum: 20 februari, 2025 Aftrap: 18:45 uur Locatie: Rams Global Stadyumu

Uitzending Galatasaray - AZ: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Galatasaray

Spits Mauro Icardi staat nog altijd aan de kant met een knieblessure, terwijl ook Alvaro Morata de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan met een hamstringblessure.

Selectie Galatasaray 2024/25

Positie Spelers Keepers: Muslera, Guvenc, Yilmaz Verdedigers: Jakobs, Sanchez, Ayhan, Jelert, Cuesta, Bardakci, Baltaci Middenvelders: Demirbay, Kutlu, Sara, Torreira, Akman Aanvallers: Sallai, Icardi, Mertens, Akgun, Demir, Osimhen, Yilmaz, Morata

Blessures en schorsingen AZ

Trainer Maarten Martens heeft in aanloop naar de return een flinke domper moeten incasseren, daar aanvoerder Jordy Clasie niet is meegereisd. De Alkmaarders maken bekend dat de aanvoerder van AZ kampt met 'lichte klachten' en dat hij daardoor niet op het vliegtuig naar Istanbul is gestapt.

Ook Ruben van Bommel is nog altijd niet beschikbaar, maar het goede nieuws is dat Ibrahim Sadiq weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers: Owusu-Oduro, Verhulst, Zoet, Westerveld Verdedigers: Martins Indi, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Dekker, Goes, Kasius, De Wit, Berkhout, Dekkers, Engel Middenvelders: Koopmeiners, Clasie, Mijnans, Belic, Schouten, Smit, Buurmeester, Mastoras Aanvallers: Van Bommel, Parrott, Sadiq, Addai, Poku, Lahdo, Meerdink, Daal,

Recente vorm Galatasaray

Datum Wedstrijden Competitie 17-02-2025 Rizespor 1-2 Galatasaray Super Lig 13-02- 2025 AZ 4-1 Galatasaray Europa League 09-02- 2025 Galatasaray 3-0 Adana Demirspor Super Lig

Recente vorm AZ

Datum Wedstrijden Competitie 13-02- 2025 AZ 4-1 Galatasaray Europa League 09-02- 2025 AZ 2-0 PEC Zwolle Eredivisie 06-02- 2025 AZ 3-1 Quick Boys KNVB Beker

Handige links