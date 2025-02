Goed en slecht nieuws voor AZ in aanloop naar return tegen Galatasaray in winters Istanbul

AZ gaat donderdag in de tussenronde van de Europa League proberen zijn 4-1 voorsprong in het tweeluik met Galatasaray vast te houden. Trainer Maarten Martens heeft in aanloop naar de return echter een flinke domper moeten incasseren, daar aanvoerder Jordy Clasie niet is meegereisd.

De Alkmaarders maken bekend dat de aanvoerder van AZ kampt met 'lichte klachten' en dat hij daardoor niet op het vliegtuig naar Istanbul is gestapt. Een flinke domper voor AZ, daar de Haarlemmer geldt als motor van het team.

Het goede nieuws is dat Ibrahim Sadiq weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De vleugelspeler kende een voortreffelijke start van het seizoen, voordat hij in oktober vorig jaar geblesseerd raakte.

De Ghanees kampte met een hardnekkige liesblessure, die hem maanden aan de kant hield. Donderdag kan hij zijn rentree maken, al ligt het niet voor de hand dat hij direct aan de aftrap zal verschijnen.

AZ zal zich zowel letterlijk als figuurlijk schrap moeten zetten voor een Turkse storm in het Rams Park. Het sneeuwt namelijk in de Turkse metropool. "Het is vandaag eigenlijk alleen maar sneeuw, koud en regenachtig gemaakt in Istanbul", weet de in Turkije aanwezige ESPN-verslaggever Pascal Kamperman te melden.

Galatasaray kan in de return bovendien weer beschikken over drie bepalende spelers die er wegens een schorsing niet bij waren in de heenwedstrijd in het AFAS Stadion: Victor Osimhen, Lucas Torreira en ex-Ajacied Davinson Sánchez. Kaan Ayhan ontbreekt als vanzelfsprekend na diens rode kaart in Alkmaar.

Bij AZ zal men hopen dat het vizier bij Galatasaray vooral gericht is op aanstaande maandag, wanneer Cim Bom het in eigen huis opneemt tegen rivaal en titelconcurrent Fenerbahçe. Het gat tussen koploper Galatasaray en naaste achtervolger Fenerbahçe bedraagt zes punten.