Waar je Arsenal - Liverpool kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Liverpool ontvangt deze zondag Arsenal in de jacht op de koppositie van de Premier League.

De ploeg van Arne Slot maakt flink wat indruk in de eerste maanden van het seizoen 2024/25 en staat na acht wedstrijden op 21 punten, slechts twee punten minder dan koploper Manchester City, die een wedstrijd meer gespeeld hebben.

Ook Arsenal is echter bezig aan een prima seizoen en staat op een keurige vierde plek met 17 punten uit acht wedstrijden.

Een driepunter in eigen huis zou Mikel Arteta's ploeg dan ook op gelijke hoogte met Liverpool zien komen en zou tevens betekenen dat Arsenal nummer drie Aston Villa voorbij gaat.

Nederlands fans kunnen zich aan de kant van Liverpool verheugen op Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo, terwijl Jurrien Timber bij Arsenal onder contract staat.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Arsenal - Liverpool

Datum: 27 oktober 2024 Aftrap: 17:30 uur Locatie: Emirates Stadium

Uitzending Arsenal - Liverpool: TV kanaal en online livestream s

De Premier League clash is te zien op Viaplay en te vinden op kanaal 154 bij Ziggo of via de Viaplay app in de KPN TV+ Box.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen in de livestream van Viaplay.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Arsenal

Centrale verdediger William Saliba moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan door een schorsing.

Kieran Tierney, Martin Odegaard en Takehiro Tomiyasu zijn allen geblesseerd, terwijl ook Bukayo Saka, Timber en Riccardo Calafiori alledrie twijfelachtig zijn.

Selectie Arsenal 2024/25

Positie Spelers Keepers: Raya, Neto Verdedigers: Saliba, Gabriel, Timber, Calafiori, Kiwior, Zinchenko, Tierney, White, Tomiyasu Middenvelders: Rice, Partey, Jorginho, Lewis-Skelly, Merino, Odegaard, Nwaneri Aanvallers: Martinelli, Trossard, Sterling, Saka, Havertz, Jesus

Blessures en schorsingen Liverpool

Slot moet het nog altijd doen zonder eerste keeper Alisson, terwijl ook aanvaller Diogo Jota niet beschikbaar is.

Daarnaast zijn Conor Bradley, Federico Chiesa en Harvey Elliott geblesseerd.

Selectie Liverpool 2024/25

Positie Spelers Keepers: Alisson, Kelleher, Jaros Verdedigers: Konate, Van Dijk, Gomez, Quansah, Robertson, Tsimikas, Alexander-Arnold, Bradley Middenvelders: Endo, Morton, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Elliott Aanvallers: Diaz, Gakpo, Salah, Chiesa, Darwin, Jota

Recente vorm Arsenal

Datum Wedstrijden Competitie 22 oktober 2024 Arsenal 1-0 Shakhtar Donetsk Champions League 19 oktober 2024 Bournemouth 2-0 Arsenal Premier League 5 oktober 2024 Arsenal 3-1 Southampton Premier League

Recente vorm Liverpool

Datum Wedstrijden Competitie 23 oktober 2024 RB Leipzig 0-1 Liverpool Champions League 20 oktober 2024 Liverpool 2-1 Chelsea Premier League 5 oktober 2024 Crystal Palace 0-1 Liverpool Premier League

