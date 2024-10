Virgil van Dijk lijkt zijn loopbaan af te gaan sluiten bij Liverpool

Het management van Virgil van Dijk praat met Liverpool over een nieuw contract voor de centrumverdediger (33), zo is maandag duidelijk geworden. De aanvoerder van de koploper in de Premier League is bezig aan zijn laatste contractjaar. Van Dijk arriveerde in januari 2018 op Anfield.

Sportief directeur Richard Hughes is in gesprek met de zaakwaarnemer van Van Dijk over diens toekomst bij Liverpool. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen de Oranje-international eventueel kan bijtekenen.

''Ik kan bevestigen dat er gesprekken gaande zijn, meer kan ik niet vertellen. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt'', laat Van Dijk desgevraagd weten in een reactie aan The Athletic.

''Mijn volledige focus ligt op Liverpool. Ik ben alleen maar bezig met het winnen van de komende wedstrijden'', aldus de strijdbare voorstopper. ''Wat de toekomst gaat brengen, daar heb ik momenteel geen idee van. Het enige dat ik kan melden dat de gesprekken zijn gestart. We gaan zien wat daar uitkomt.''

Van Dijk voelt zich op zijn 33ste scherper en fitter dan ooit. ''Op fysiek en mentaal vlak gaat het uitstekend. En ik heb er nog plezier in ook. Het is nu wachten op de uitkomst van de gesprekken en als er een beslissing is genomen, zullen jullie van de media dat ongetwijfeld snel weten.''

''Ik ben nu echter alleen maar met Liverpool bezig en de successen die we als ploeg dit seizoen kunnen boeken. Volgens mij steek ik in goede vorm, anderen moeten daar maar een oordeel over vellen. Ik praat niet over mezelf. Wat ik wel wil zeggen is dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor de weinige tegendoelpunten. Dat doen we echt als team'', zo benadrukt de routinier.

Liverpool incasseerde tot dusver pas drie tegendoelpunten in acht duels in de Premier League. Mede hierdoor gaat het elftal van manager Arne Slot aan kop in Engeland. Zondag wacht de topper tegen nummer drie Arsenal in Noord-Londen.

Van Dijk veroverde met Liverpool onder meer de landstitel, Champions League, FA Cup en EFL Cup. Eerder in zijn loopbaan werd de centrumverdediger ook al twee keer kampioen met Celtic.