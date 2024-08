Ajax v Panathinaikos: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en Panathinaikos kunt kijken, met daarnaast het laatste team nieuws

Na een moeizaam 2023-24 heeft Ajax over resultaten niets te klagen in de openingsweken van het nieuwe seizoen.

Na twee overwinningen tegen Vojvodina ging vorige week ook Panathinaikos over de knie, alvorens Heerenveen aan de zegekar werd gebonden op zondag.

Het is nu aan de mannen van Francesco Farioli om deze reeks een goed vervolg te geven in de return van de Europa League kwalificatie wedstrijd tegen Panathinaikos op donderdagavond.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - Panathinaikos

Datum: 15 augustus 2024 Aftrap: 20:15 uur Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - Panathinaikos: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Farioli kon het zich veroorloven om meerdere spelers rust te geven tegen Heerenveen en heeft weer een grotendeels fitte selectie tot zijn beschikking.

Het blijft echter nog wel even afwachten of Steven Bergwijn fit genoeg is om te starten na zijn EK-deelname deze zomer en het daaruit voortkomende fysieke ongemak, maar de aanvaller zit in elk geval weer bij de selectie.

Gaston Avila en Amourricho van Axel-Dongen zullen er niet bij zijn, terwijl Christian Rasmussen een twijfelgeval is.

Beschikbare spelers Ajax

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Ramaj, Gorter Verdedigers: Hato, Sutalo, Kaplan, Medic, Baas, Rensch, Gaaei, Janse Middenvelders: Mannsverk, Van den Boomen, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Hlynsson Aanvallers: Forbs, Akpom, Rijkhoff, Traore, Godts, Berghuis, Brobbey, Bergwijn

Blessures en schorsingen Panathinaikos

Het Nederlandse duo Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena begon in de heenwedstrijd op de bank door recente griepverschijnselen, maar lijkt intussen weer volledig fit.

Rechtsback Georgios Vagiannidis daarentegen moet de wedstrijd waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan door een spierblessure.

Beschikbare spelers Panathinaikos

Positie Spelers Keepers: Dragowski, Lilo, Lodygin, Karakasis Verdedigers: Ingason, Jedvaj, Katris, Max, Mladenovic, Fikaj, Baldock, Kotsiras, Schenkeveld Middenvelders: Willian Arao, Maksimovic, Bregou, Gnezda Cerin, Zeca, Bakasetas, Djuricic, Vilhena Aanvallers: Tete, Mancini, Limnios, Kyriopoulos, Ionnidis, Sporar, Jeremejeff, Dabizas

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 11 augustus 2024 Ajax 1-0 Heerenveen Eredivisie 8 augustus 2024 Panathinaikos 0-1 Ajax Europa League 1 augustus 2024 Vojvodina 1-3 Ajax Europa League

Recente vorm Panathinaikos

Datum Wedstrijden Competitie 8 augustus 2024 Panathinaikos 0-1 Ajax Europa League 1 augustus 2024 Botev 0-4 Panathinaikos Europa League 25 juli 2024 Panathinaikos 2-1 Botev Europa League

Handige links