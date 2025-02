Waar je Ajax - Feyenoord kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en Feyenoord kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na een weekend rust te hebben gehad in de Eredivisie staan Ajax en Feyenoord tegenover elkaar in de Klassieker.

Ajax staat momenteel op een keurige tweede plaats in de Eredivisie met vier punten achterstand op koploper PSV. Wel hebben de Amsterdammers nog een wedstrijd minder dan PSV. Een overwinning is noodzakelijk om mee te blijven doen om het kampioenschap.

Voor Feyenoord is het een seizoen met ups en downs. Onlangs werd Bayern München van de mat geveegd in de Champions League (3-0), maar in de competitie wil het nog niet lukken voor de ploeg van trainer Brian Priske. Momenteel staat de de stadionclub vierde en moet er gewonnen worden om aansluiting met de top te vinden.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - Feyenoord

Datum: 02-02-2025 Aftrap: 14:30 Locatie: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Uitzending Ajax - Feyenoord: TV kanaal en online livestream s

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu tijdelijk 7 dagen gratis en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Trainer Francesco Farioli kan in de Klassieker geen beroep doen op Mika Godts. De Belg viel in het duel met Galatasaray uit met een hamstringblessure en is niet op tijd hersteld. Ook Chuba Akpom zien we, in ieder geval dit seizoen, niet meer terug in de Johan Cruijff ArenA. Hij staat op het punt om een transfer te maken naar LOSC Lille. Daarnaast zal Owen Wijndal er ook niet bij zijn. Hij kampt met een knieblessure.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Ramaj, Gorter, Setford Verdedigers: Gaaei, Hato, Wijndal, Kaplan, Baas, Rugani, Mokio, Janse, Sutalo, Verschuren, Bouwman, Ugwu, Jetten, Alders, Jermoumi Middenvelders: Henderson, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Tahirovic, Klaassen, Regeer, Brandes, Speksnijder, Verkuijl, Chahid, Chourak Aanvallers: Brobbey, Godts, Rijkhoff, Traore, Berghuis, Weghorst, Van Axel Dongen, Rasmussen, Banel, Faberski, Kalokoh, Boerhout, Konadu, Wolff, Vink

Blessures en schorsingen Feyenoord

Bij Feyenoord is de eerste vraag op de persconferentie vaak: "Zijn er nog nieuwe blessures?" De Rotterdammers kampen al het hele seizoen met blessures en tegen Ajax zijn Justin Bijlow, Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki en Jordan Lotomba er niet bij. Santiago Gimenez is een twijfelgeval.

Het goede nieuws voor Feyenoord is dat Quinten Timber en Quilindschy Hartman terugkeren in de selectie.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Wellenreuther, Bijlow, Andreev Verdedigers: Beelen, Gonzalez, Trauner, Mitchell, Hartman, Smal, Bueno, Lotomba, Nieuwkoop, Read Middenvelders: Zerrouki, Zechiel, Timber, Milambo, Hwang, Moder, Nadje, Stengs Aanvallers: Paixao, Osman, Ivanusec, Hadj Moussa, Gimenez, Udea, Carranza, Redmond

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 30-01-2025 Ajax 2-1 Galatasaray Europa League 23-01- 2025 RFS 1-0 Ajax Europa League 19-01- 2025 SC Heerenveen 0-2 Ajax Eredivisie

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 29-01- 2025 Lille 6-1 Feyenoord Champions League 22-01- 2025 Feyenoord 3-0 Bayern Champions League 18-01- 2025 Willem II 1-1 Feyenoord Eredivisie

Handige links