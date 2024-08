54-voudig international van Engeland zet punt achter interlandloopbaan

Kieran Trippier heeft zijn laatste interland voor de Engelse nationale ploeg gespeeld, zo maakt hij bekend via zijn eigen kanalen. De 34-jarige vleugelverdediger vindt het na 54 wedstrijden voor zijn land wel mooi geweest en zwaait af. Zijn laatste interland speelde hij tegen het Nederlands elftal op het EK.

“Als jonge knul uit Bury had ik nooit gedacht dat ik voor mijn land zou spelen, laat staan 54 caps halen. Het was de grootste eer van mijn leven om mijn land te vertegenwoordigen op vier grote toernooien”, aldus Trippier, die de afgelopen twee EK’s en WK’s van de partij was onder bondscoach Gareth Southgate.

“Ik wil Gareth en alle stafleden die met het Engelse team hebben gewerkt heel erg bedanken voor het vertrouwen dat ze al die jaren in mij hebben gehad. Dank aan al mijn teamgenoten en tot slot alle fans van Engeland voor hun ongelofelijke steun door over de hele wereld te reizen om ons te steunen en ons op de been te houden in de moeilijke momenten.”

“Samen hebben we een aantal bijzondere momenten beleefd door 2 EK-finales en een halve finale van het WK te bereiken en ik weet zeker dat deze groep spelers in de toekomst een groot toernooi zal winnen”, voorspelt Trippier.

Trippier maakte in 2017 zijn debuut voor de nationale ploeg in een oefeninterland tegen Frankrijk. Afgelopen EK zat hij dus voor het laatst bij de selectie van the Three Lions. In Duitsland was hij tot aan de finale de vaste linksachter, totdat Luke Shaw in de finale fit genoeg bleek en zijn plek overnam. Zijn laatste interland was dus in de halve finale tegen Oranje.

Inmiddels is Trippier actief in Engeland, bij Newcastle United, dat hem in januari 2022 voor 14 miljoen euro overnam van Atlético Madrid. Trippier vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 10 miljoen euro.

Marc Albrighton

Marc Albrighton heeft op 34-jarige leeftijd zijn voetbalpensioen aangekondigd. De middenvelder speelde gedurende zijn carrière voor Aston Villa, Wigan Athletic, West Bromwich Albion en Leicester City. Met laatstgenoemde werd hij in het seizoen 2015/16 kampioen van de Premier League.