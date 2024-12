42-voudig international rekent niet meer op het Nederlands elftal: 'Ik heb me erbij neergelegd dat het over is'

Marten de Roon denkt dat hij zijn laatste interland voor het Nederlands elftal al heeft gespeeld, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. De 33-jarige middenvelder van Atalanta miste het EK wegens een spierblessure en Ronald Koeman besloot daarna door te selecteren, waardoor De Roon, Georginio Wijnaldum en Daley Blind niet meer worden opgeroepen. De Roon denkt daarom dat Oranje nu een gesloten boek is, tenzij er een aantal blessuregevallen zijn.

“De winst van de Europa League-finale heeft geholpen”, antwoordt de middenvelder op de vraag hoe hij het missen van het EK heeft verwerkt. “Praten met de mensen om je heen, je familie dicht bij je hebben, een dochter die zegt: ‘Papa, ik vind het heel vervelend voor je, maar dan kan je tenminste wel lang met ons op vakantie.’ Dat maakt dit soort dingen makkelijker en goed.”

“Het was niet eenvoudig, maar ik heb me bij het missen van het EK makkelijker neergelegd dan bij het missen van de Europa League-finale”, is De Roon eerlijk. “Dat is misschien moeilijk te begrijpen. Ik werk al tien seizoenen lang met Atalanta naar iets toe. We behaalden fantastische resultaten, maar misten altijd een prijs. Als je dan wat wint, maar je bent er niet bij, is dat heel pijnlijk. Het Nederlands elftal daarentegen is fantastisch, maar je werkt vijf keer per jaar toe naar eeuwige glorie.”

De Roon zag vanaf zijn eigen bank hoe het Nederlands elftal het tot de halve finale schopte in Duitsland. ‘Een prachtige prestatie’, vindt de 42-voudig international. “Natuurlijk heb je weleens gedacht: wat als ze het EK winnen en je bent er niet bij? Dat kan pijnlijk zijn, maar aan de andere kant ben ik een Oranje-fan. Ik had graag een keertje meegelopen in die Oranje-mars. Het is jammer dat ik er niet bij was. Achteraf had het misschien wel het laatste huzarenstukje in mijn Nederlands elftal-carrière moeten zijn. Maar goed, ik heb me daar redelijk snel bij neer kunnen leggen.”

Koeman koos er na het eindtoernooi in Duitsland voor om verder te gaan met de nieuwe lichting, waardoor De Roon niet langer hoeft te rekenen op een oproep. “In het begin van het nieuwe seizoen heb ik via een FaceTime-sessie heel uitgebreid met hem gesproken”, aldus de middenvelder. “De bondscoach was heel duidelijk dat we een nieuwe cyclus ingaan. Vaak werken ze met een vaste groep. Als dat WK zich afspeelt, ben ik 35. Koeman heeft aangegeven met een nieuwe groep daar naar toe te willen werken en jonge jongens die doorkomen kansen te willen geven. Dat is eigenlijk heel goed geweest, heel duidelijk.”

‘Ik denk dat die deur inmiddels gesloten is’

De Roon gaat ervan uit dat zijn interlandloopbaan erop zit. “Ik denk dat in het begin de deur op een kier stond. Sindsdien heb ik niet meer met Koeman gesproken. Als ik zie hoe de jongens het doen, denk ik dat de deur inmiddels wel gesloten is. Maar als er wat blessures zijn, is het altijd mogelijk”, aldus De Roon. “Of het WK van 2026 nog ergens in mijn hoofd zit? Voor mij is dat geparkeerd. Ik heb me erbij neergelegd dat het over is. In september, oktober en november heb ik drie vrije weekenden gehad. Het beviel me heel erg goed dat ik ineens iets met familie en vrienden kon doen. Die tijden waren er nooit.”