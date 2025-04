'Bij Ajax kan Kevin De Bruyne koning worden'

Philippe Albert zou het geen gek plan vinden als Kevin De Bruyne zijn carrière vervolgt bij Ajax, zo maakt de 41-voudig international van België duidelijk in de podcast La Tribune van RTBF. Bij de Franstalige tak van de Belgische publieke omroep is het aanstaande vertrek van De Bruyne bij Manchester City het hoofdonderwerp van gesprek.

Afgelopen week maakte De Bruyne zelf bekend dat hij na dit seizoen afscheid gaat nemen bij Manchester City. De aanvallende middenvelder heeft overigens nog niet laten weten waar zijn toekomst zal liggen.

In de Belgische kranten, podcasts en talkshows is de toekomst van De Bruyne een belangrijk thema. Volgens geruchten is De Bruyne dol op San Diego in de Verenigde Staten en heeft hij al contact gehad met de directeur van die club, al is nog niets duidelijk.

In La Tribune oppert Albert, oud-verdediger van onder meer Newcastle United, Fulham en Anderlecht, een opvallende, geschikte bestemming voor De Bruyne: Ajax.

“Ik zou graag zien dat De Bruyne in Europa blijft”, zo begint Albert. “Het niveau in de MLS ligt laag en als hij naar Saudi-Arabië verkast, denk ik niet dat hij nog in aanmerking komt voor de Belgische nationale ploeg.”

“Hij kan aan de ene kant kiezen voor een club met een rijke historie en trouwe fans, waardoor hij gemotiveerd blijft. Misschien in een sterke competitie maar bij een iets zwakker team, zoals AS Roma bijvoorbeeld.”

“Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat hij, gezien zijn blessuregevoeligheid, beter naar een club als Ajax kan gaan. Daar zou hij een koning kunnen worden”, besluit Albert.