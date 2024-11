In een interview met het Eindhovens Dagblad heeft Erik Pieters zijn wens uitgesproken om terug te keren op het hoogste niveau. De 36-jarige verdediger was afgelopen zomer al dicht bij een terugkeer naar de Eredivisie, toen Almere City voor hem aanklopte.

Pieters, achttienvoudig international bij het Nederlands elftal, is sinds juli van dit jaar transfervrij. De doorgewinterde linkspoot speelde zijn laatste professionele wedstrijden voor West Bromwich Albion, maar peinst er nog niet over om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Derhalve is de in Tiel geboren verdediger getergd om zo fit mogelijk te blijven. "Ik ben nog topfit en herstel makkelijk van wedstrijden", zegt hij in een vraaggesprek met Rik Elfrink. "Ik wil heel graag door met mijn carrière en kan absoluut nog van waarde zijn op het hoogste niveau."

"En wie me niet gelooft, kan contact opnemen met mijn vorige trainer. Dat mijn vorige club niet met me doorging, was omdat er bezuinigd moest worden. Niet omdat ik niet meer meekon. Absoluut niet", is hij duidelijk. Met 225 Premier League-wedstrijden in de benen denkt de voormalig speler van onder meer PSV erover na om weer iets dichter bij huis te voetballen.

"Ik ben tegenwoordig een centrale verdediger, die ook linksback kan spelen. Vroeger was het andersom", geeft Pieters geïnteresseerde clubs mee. Afgelopen zomer was Almere City dicht bij de komst van de verdediger maar er waren toen ook de nodige andere clubs met interesse, zo duidt Elfrink.

"Mijn voetbaldroom is springlevend inderdaad, maar het belangrijkste is mijn gezin" zegt Pieters. Afgelopen jaar kreeg zijn vrouw, Nermina Pieters-Mekic, de diagnose borstkanker. "Alles gaat nu gelukkig weer goed met haar. Zoiets doet je beseffen dat je soms niks te kiezen hebt. Dit was een enorm zware tijd, maar ik ben dolblij dat de situatie is gekeerd."

Mede door die zware tijd beseft Pieters dat het leven fragiel is. Een terugkeer naar de Eredivisie is daarom ook allesbehalve uitgesloten voor de transfervrije voetbalgek. "We zien een stap naar Nederland zeker zitten, ook omdat de ouders van mijn vrouw er wonen. Maar het moet allemaal wel passen. Ik hoop dat er een prachtige uitdaging voorbij gaat komen en wil nog een paar jaar voetballen. Niks is mooier dan dat."