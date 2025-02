1 speler van AZ barst plotseling in tranen uit na gewonnen penaltyserie

AZ-middenvelder Kristijan Belic (23) was donderdagavond bijzonder emotioneel na het laatste fluitsignaal in Almelo. De Alkmaarders wisten Heracles na strafschoppen te verslaan, waardoor de finale een feit is. Voor invaller Belic was dat een grote opluchting.

Nadat het zowel na 90 als na 120 minuten 2-2 stond in Almelo, gingen beide ploegen donderdagavond penalty’s nemen. AZ won de strafschoppenreeks met 3-4, en gaat het derhalve op 21 april in de bekerfinale opnemen tegen Go Ahead Eagles.

Nadat Bryan Limbombe de laatste penalty van Heracles miste, verzamelden de spelers van AZ zich massaal om een feestje te vieren. Twee spelers namen niet deel aan de feestvreugde: een zeer geëmotioneerde Belic zakte na het laatste fluitsignaal direct naar de grond, waarna hij werd getroost door teamgenoot Seiya Maikuma.

Teun de Boer, commentator van ESPN, verklaart de tranen bij Belic. “Dit zijn tranen van geluk, maar ook tranen van opluchting. Hij dacht dat hij hoogstpersoonlijk schuld zou zijn met zijn fout die de 2-2 inleidde.”

“Maar die fout gaat hem nu vergeven worden”, aldus De Boer, die zag dat Belic zich later wel bij zijn teamgenoten voegde. “Hij mág blij zijn. Dat lijken ze bij AZ nu ook aan te geven. De opluchting is er, droog je tranen. Vanaf nu is het feest!”

Reactie Martens

Na afloop van het duel sprak trainer Maarten Martens over de emoties van Belic. “Ik zag dat gebeuren op het veld, maar gelukkig stond onze Japanse vriend Maikuma er al bij. Dat vind ik mooie dingen om te zien.”

“Dat soort dingen komen niet vanuit de club of mij. Deze groep hangt gewoon heel goed in elkaar. De jongens hebben doelstellingen gezet en knokken voor elkaar. Dat kan misschien net het verschil maken”, aldus Martens.