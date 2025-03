Paul Pogba op zoek naar nieuwe club: Voormalig Man Utd ster overweegt transfer naar MLS of Saoedi-Arabië na uitzitten schorsing

Een overstap naar MLS of de Saoedische Pro League zou wel eens in het verschiet kunnen liggen voor Paul Pogba

Paul Pogba is hard op zoek naar een nieuwe club en zou zijn carrière wel eens kunnen vervolgen in de MLS of Saudi Pro League. De Fransman is transfervrij nadat zijn contract bij Juventus werd ontbonden en is intussen weer speelgerechtigd na het uitzitten van een dopingschorsing. Pogba kwam voor het laatst in actie in officieel verband op 4 september 2023.