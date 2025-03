Engeland-bondscoach Thomas Tuchel haalt uit naar Arsenal-manager Mikel Arteta: 'ik heb nooit...'

Artikel gaat hieronder verder

Het Thomas Tuchel-tijdperk begon in stijl toen Engeland op vrijdag Albanië comfortabel versloeg in zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd (2-0). Nu theThree Lions maandag in hun tweede kwalificatiewedstrijd het opnemen tegen Letland, legde Tuchel uit hoe hij denkt over het rouleren van spelers in interlands. Hij liet ook doorschemeren dat al zijn belangrijke spelers zoals Harry Kane, Jude Bellingham en Declan Rice weer van de partij zouden kunnen zijn tegen Letland, terwijl hij naar Mikel Arteta van Arsenal uithaalde.

De Duitse coach zei over de keuze van Arteta, om Rice geen rust te geven in de terugwedstrijd tegen PSV: "Gezien het feit dat Declan Rice in de volgende (Champions League, red.) wedstrijd speelde na een 7-1 overwinning in de heenwedstrijd met Arsenal, had ik niet het gevoel dat ze zoveel rekening houden met ons. Dus ik denk niet dat we ons hoofd hierover hoeven te breken om clubs tevreden houden. Ik zorg voor de spelers. Wij zorgen voor het schema. Maar het zou een verkeerd signaal zijn om spelers nu te vertellen 'hé, er komen zware clubwedstrijden aan, dus ik geef je nu rust'."

"We moeten een kwalificatiewedstrijd spelen, we doen wat goed voor ons is. We houden ze in de gaten, we hebben contact met de clubs, we houden ze op hoog niveau in de gaten waar de statussen bekend zijn en we zullen geen onprofessionele risico's nemen. Ten eerste voel ik me verantwoordelijk voor de spelers. Ik wil niet dat een speler geblesseerd raakt, ik wil dat de spelers in de kwartfinales van de Champions League spelen, want ik wil het zien. Dus dit is waar het is en uiteindelijk zorgen wij voor onszelf en de clubs zorgen voor zichzelf. De belangrijkste focus is zorgen voor de spelers."

De oud-Chelsea trainer voegde eraan toe: "Ik weet dat deze fase waarin de clubs zitten op een zeer cruciaal moment plaatsvindt. Ze spelen voor kampioenschappen, ze spelen in de kwartfinales van de Champions League. Daar zijn we ons heel goed van bewust, maar we hebben ook onze eigen doelen. De spelers willen graag spelen en dat hoort ook. Ik heb het heel vaak meegemaakt bij clubs dat spelers uit Zuid-Amerikaanse landen er niet eens aan denken om in duels te gaan, omdat ze voor hun land uit willen komen."

"Dit moeten we begrijpen en accepteren. Ik heb het altijd geaccepteerd als clubmanager. Ik heb me nooit bemoeid met opstellingen. Ik heb nooit druk uitgeoefend op een bondscoach, omdat ik hoopte dat mijn spelers opgeroepen zouden worden. Ik hoopte ook dat ze trots zouden zijn om te spelen. Natuurlijk ben je nooit blij als er iets gebeurt. Niemand kan voorspellen dat er geen ongeluk gebeurt, maar we hebben een WK-kwalificatiewedstrijd en we zullen verantwoorde beslissingen nemen", aldus Tuchel.

Rice speelde in maart in zeventien dagen tijd vijf wedstrijden voor club en land. Na de wedstrijd tegen Letland op maandag krijgt de middenvelder echter acht dagen om te herstellen, voordat hij op 1 april tegen Fulham in actie komt voor the Gunners.