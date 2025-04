​De tien grootste namen die komende zomer transfervrij zijn

Het seizoen nadert z’n ontknoping. Terwijl de strijd om de landstitels en bekers nog volop woedt, zijn veel Europese topclubs achter de schermen al bezig met volgend seizoen. Een belangrijk onderdeel daarvan: wat te doen met spelers van wie het contract afloopt. Wordt er verlengd, of is het einde verhaal?

Een flink aantal grote namen zit in de laatste maanden van hun contract. Dat betekent één ding: drukte op de transfermarkt. Spelers mogen onderhandelen, clubs schuiven voorcontracten over tafel, en de speculaties nemen toe. De megadeal van Kylian Mbappé, die in 2024 zonder transfersom naar Real Madrid verkaste, was wat dat betreft een voorbode.

Voetbalzone zet de grootste potentiële vrije spelers van 2025 op een rij. Spelers die deze zomer zomaar eens de hoofdrol kunnen opeisen – zonder dat daar een euro aan te pas komt.