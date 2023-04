‘Anarchie op De Toekomst: jeugdspelers van Ajax zitten aan ballonnetjes’

Vrijdag, 14 april 2023 om 19:06 • Laatste update: 19:11

Het rommelt in de jeugdopleiding van Ajax, zo schetst Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Het vertrek van hoofd opleiding Saïd Ouaali, die donderdag zijn afscheid aankondigde, staat mogelijk niet op zichzelf. "Spelers zitten soms gewoon aan de ballonnetjes (lachgas, red.). In sommige opzichten is er totale anarchie", aldus Verweij, die Marciano Vink een geschikte kandidaat vindt om Ouaali op te volgen.

Ouaali heeft de directie van Ajax laten weten zijn contract, dat op 30 juni 2023 afloopt, niet te willen verlengen, zo luidt de officiële lezing. Verweij denkt echter dat het anders zit. "Ajax werd vorig seizoen met geen enkel jeugdteam kampioen. Dat is volgens mij in de historie van Ajax nog nooit gebeurd. Dan raakt iedereen opeens helemaal in paniek, met Maurits Hendriks (Chief Sports Officer bij Ajax, red.) voorop. Ik denk dat Ouaali is geadviseerd om na elf jaar de eer aan zichzelf te houden."

Het werd de hoofd jeugdopleiding volgens de journalist niet makkelijk gemaakt binnen zijn eigen club. "Waar Ouaali mee te maken had bij Ajax was verkeerde zuinigheid. Ajax luistert niet naar het stokpaardje van Bert van Marwijk, namelijk dat je de jeugdtrainer het best moet belonen van iedereen. Bij Ajax verdient een gemiddelde jeugdtrainer 30, 40 of 50 duizend euro per jaar. Dan kun je zeggen: dat is veel geld, maar dat zijn niet de bedragen waardoor oud-voetballers zich in deze tijd geroepen voelen om in de jeugdopleiding te stappen. Er zitten nu allerlei datajongens, jongens die net hun trainersdiploma hebben gehaald bij de KNVB en die wél heel graag bij Ajax willen werken. Je ziet het resultaat. Dus aan al die datajongens: gefeliciteerd", klinkt het cynisch.

Verweij vindt dat Ajax moet ingrijpen. "Het is in elk geval verstandig om iemand aan te stellen als hoofd jeugdopleiding die met harde hand regeert, want als je de verhalen hoort over wat er allemaal gebeurt in die jeugdopleiding... Spelers zitten gewoon aan de ballonnetjes. In sommige opzichten is er totale anarchie. Ajax heeft een type-Van Gaal, een type-Co Adriaanse nodig, iemand die met de harde hand regeert."

Valentijn Driessen oppert in de podcast de naam van Vink, die als middenvelder 108 keer uitkwam voor Ajax. "Die vindt het tv-werk dat hij nu doet heel erg leuk, maar ik denk dat hij best over te halen is als je met een hele goede aanbieding komt." Verweij is het met zijn collega eens. "Ik denk ook dat het een hele goede kandidaat zou zijn." Verweij adviseert Ajax verder ook om na te denken over een mogelijke rol voor Frank en Ronald de Boer in de jeugdopleiding.