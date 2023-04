Ajax Onder 17 bereikt zonder te imponeren voor tiende keer finale Future Cup

Maandag, 10 april 2023 om 12:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:50

Ajax Onder 17 heeft maandag de finale van de Future Cup bereikt. Op Sportpark De Toekomst was de ploeg van trainer Yuri Rose met 2-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Anderlecht. Jan Faberski en Kayden Wolff zorgden voor de doelpunten. Om 16:00 uur neemt Ajax Onder 17 het in de finale op tegen FC Nordsjaelland of Juventus.

Ajax Onder 17 begon sterk aan de halve finale en wist de ban al binnen zeven minuten te breken. Op aangeven van Shedrach Ebite schoot Tijn Peters op de lat, waarna Faberski zich alert toonde door de rebound tegen de touwen te werken: 1-0. Voor het publiek op het sportcomplex viel er in het vervolg van het eerste bedrijf nauwelijks nog iets te genieten. Dies Janse was met een kopkans nog dicht bij de 2-0. De aanvoerder van Ajax liep hierbij een hoofdblessure op, waardoor hij zich moest laten vervangen door Lyfe Oldenstam.

Zonder te imponeren wisten de Amsterdammers ook na rust de controle over de wedstrijd te behouden. Anderlecht had nog geen enkel schot op doel genoteerd. Ook in de slotfase wisten de jonge Belgen in aanvallend opzicht geen vuist te maken. Ajax Onder 17 kreeg vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd steeds meer ruimte, hetgeen leidde tot de 2-0 van Wolff. De aanvaller zag doelman Michiel Haentjens twijfelen en veel te ver voor zijn doel staan, waarop hij het duel vroegtijdig besliste.