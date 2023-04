Ziggo Sport geeft duidelijkheid over toekomstige rol Van Halst op TV-zender

Vrijdag, 7 april 2023 om 15:50 • Wessel Antes

Jan van Halst blijft, ook na zijn benoeming als lid van de raad van commissarissen (rvc) bij Ajax, actief als analist voor Ziggo Sport. Dat laat een woordvoerder van de zender weten aan het Algemeen Dagblad. Van Halst zal na vrijdag echter niet meer verschijnen als tafelgast in Rondo en het Ziggo Sport Voetbal Café. Op 26 mei van dit jaar vindt de officiële benoeming van Van Halst plaats tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Ajax.

Vrijdagavond is Van Halst voor het laatst te gast in het Ziggo Sport Voetbal Café, zo laat een woordvoerder van de zender weten aan het Algemeen Dagblad. Dat betekent echter niet dat de 53-jarige Utrechter volledig verdwijnt van de zender. “Jan van Halst is al jarenlang een gerespecteerd voetbalanalist bij Ziggo Sport. We zijn overeengekomen dat hij die werkzaamheden zal blijven vervullen. Daar zijn we als belangrijke voetbalzender verheugd over.”

Van Halst neemt in de rvc van Ajax de plaats over van Danny Blind, die eveneens werkt als voetbalanalist voor Ziggo Sport. Met hem waren volgens de woordvoerder van de zender dezelfde afspraken gemaakt als voor Van Halst gaan gelden. Sinds het vertrek van Blind in augustus 2021 is de positie van commissaris technische zaken, ook wel bekend als voetbalcommissaris, vacant bij Ajax. De voetbalcommissaris gaat over de voetbalinhoudelijke aspecten binnen rvc. Ajax zag Blind na het WK graag terugkeren in die rol, maar kreeg nul op het rekest. De ras-Ajacied wilde graag zijn handen vrij hebben voor de toekomst.

Van Halst heeft al ruime ervaring in beleidsmatige functies, die hij tot 2018 bekleedde bij FC Twente. Daar was hij werkzaam als commercieel directeur, manager algemene zaken en technisch directeur. Met Van Halsts aanstelling wordt er zo gehoor gegeven aan de woorden van John Heitinga. De trainer van Ajax eiste woensdag op een online persconferentie duidelijkheid over onder meer de invulling van de voetbaltechnische sleutelposities binnen de club.