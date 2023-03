Sponsordeal bevalt zo goed dat Ajax er een seizoen aan vastplakt

Woensdag, 29 maart 2023 om 16:41 • Rian Rosendaal

Ajax verlengt de samenwerking met Curaçao tot en met het seizoen 2023/24, zo maakt de Amsterdamse club woensdag wereldkundig. Curaçao Tourist Board is sinds 2020 Official Partner van Ajax en het logo daarvan is zichtbaar op de mouw van de shirts tijdens officiële wedstrijden in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker en wedstrijden in Europees verband. Daarnaast blijft de naam van Curaçao zichtbaar in en rond de Johan Cruijff ArenA en in content op de diverse kanalen van Ajax.

"Toen we na afloop van vorig seizoen met de selectie Curaçao bezochten, werd nog eens duidelijk hoe sterk ons partnership de afgelopen jaren is gegroeid", verklaart commercieel directeur Menno Geelen het verlengen van het contract op de website van Ajax. "Ook hebben de spelers en staf zelf kunnen ervaren hoe mooi het eiland is en hoe gastvrij de mensen zijn. We hebben de bekendheid van Curaçao zien toenemen en het is goed om te zien dat het toerisme op Curaçao blijft groeien. We zijn blij dat we daar ook komend seizoen aan kunnen bijdragen." Ajax verbleef in de voorbereiding op dit seizoen enige tijd op Curaçao en speelde een oefenduel met Team Curaçao.

Ajax & @CuracaoTravel hebben de samenwerking verlengd tot en met het seizoen 2023/2024! ??#ForTheFuture ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) March 29, 2023

Muryad de Bruin reageert als managing director van het Curaçao Tourist Board op de nieuwe deal met Ajax. "Toerisme is een belangrijke economische pijler voor Curaçao. We ontvangen bezoekers vanuit Europa, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en Noord-Amerika. Het grote internationale bereik van Ajax heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de zichtbaarheid in deze markten, zeker ook door ons logo op de wedstrijdshirts bij Europese wedstrijden." Er is derhalve tevredenheid in beide kampen. "De samenwerking zetten we met veel plezier door. Ook kijken we er naar uit om in juni weer een delegatie van Ajax op het eiland te ontvangen. Deze keer zijn het de Ajax Legends die ons mooie eiland zullen bezoeken voor een sportief programma."

Ziggo is sinds 2015 hoofdsponsor van Ajax en die overeenkomst loopt nog door tot de zomer van 2025. Het kabelbedrijf maakt jaarlijks negen miljoen euro over aan de Amsterdamse club en door bonussen komt daar nog eens twee miljoen euro bij. Ajax heeft hierdoor de meest lucratieve sponsordeal in Nederland in handen. Sinds vorig jaar prijkt overigens de naam GigaNet, het glasvezel- en kabelnetwerk van Ziggo, op de achterkant van de Ajax-shirts.