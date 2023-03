‘Ik denk dat Arne Slot zeer zeker openstaat voor een overstap naar Tottenham’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 21:18 • Sam Vreeswijk

Valentijn Driessen denkt dat Arne Slot wel openstaat voor een vertrek naar Tottenham Hotspur aan het einde van het seizoen. Dat vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Afgelopen weekend berichtte The Times dat de naam van Slot op een schaduwlijstje bij Tottenham Hotspur staat, als opvolger van de ontslagen Antonio Conte.

In de podcast komt de interesse in de trainer van Feyenoord ter sprake. Allereerst meldt Driessen dat Slot pas komende zomer een eventuele overstap naar Tottenham maakt. “Hij wil natuurlijk eerst kampioen worden met Feyenoord en ver komen in de Europa League. Maar hij staat wel degelijk op het lijstje bij Tottenham, en ik denk dat dat een geweldige uitdaging voor hem zou zijn. En ik denk dat hij daar zeer zeker ook voor openstaat, want voor Leeds United stond hij afgelopen winter al open. Hij heeft het toen gewoon voorgelegd bij de Feyenoord-directie, en anders had hij wel gewoon meteen ‘nee’ gezegd.”

In februari werd Slot genoemd als eventuele opvolger van Jesse Marsch bij Leeds. Uiteindelijk ging de overstap niet door. Een overgang naar Tottenham lijkt Driessen waarschijnlijker te vinden. “Ik denk dat als Tottenham daadwerkelijk wil, ze hem zo kunnen halen. Want zij betalen zo verschrikkelijk veel salaris. Het is een geweldige club en het is mooi dat ze nog nooit wat gewonnen hebben, want dan ben jij de eerste die juist wel wat met ze kan winnen. En er is genoeg geld om te investeren in goede spelers.”

Of Tottenham ook daadwerkelijk doorzet om Slot te halen, is nog maar de vraag. Ook de momenteel clubloze Mauricio Pochettino wordt bijvoorbeeld gelinkt aan een terugkeer in het Tottenham Hotspur Stadium. Andere namen op het lijstje zijn die van Vincent Kompany (Burnley), Rúben Amorim (Sporting CP), Ange Postecoglou (Celtic) en Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion). Alle trainers op het lijstje zijn bij hun club bezig aan een uitstekend seizoen. Julian Nagelsmann werd na zijn ontslag bij Bayern München ook genoemd, maar volgens BILD is hij daar momenteel nog niet aan toe.