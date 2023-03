Vink ziet in herboren Eredivisie-speler ‘wat het Nederlands elftal nodig heeft’

Zondag, 26 maart 2023 om 11:40 • Tom Rofekamp

Het Nederlands elftal heeft een type Orkun Kökçü nodig. Dat betoogt Marciano Vink zondagochtend bij Goedemorgen Oranje. Volgens de analist is Kökçü bij Feyenoord onder Arne Slot helemaal opgeleefd en toont hij tegenwoordig exact de vechtersgeest waaraan het het huidige Oranje ontbreekt. Presentator Hans Kraay junior ziet echter een alternatief voorhanden, dat 'gewoon' in Zeist rondloopt.

Vink kon vrijdag maar moeilijk verkroppen hoe Nederland op ieder vlak werd afgetroefd door Frankrijk (4-0 verlies). Vooral de laksheid zorgde voor ergernis bij de oud-prof. "In het voetbal kun je niet meer zonder de wil om voor elke bal te strijden. En ik miste dat bij Nederland. Je mist het vuur wat je bij andere landen wel ziet", vindt Vink.

Nordin Amrabat, die eveneens te gast is in het programma, springt in. "Oranje heeft een Arne Slot nodig", raisonneert hij. "Als je Kökçü ziet voor en na Arne Slot: dat is een wereld van verschil." Vink sluit zich daarbij aan. "Hij is het gaan beseffen door een trainer die meer van hem eiste. Als je ziet wat hij nu voor power en drive meegeeft... Dát mist het Nederlands elftal", concludeert Vink.

Orkun Kökçü doet het! ??

De Feyenoorder weet op fraaie wijze het net te vinden en zet daarmee Turkije op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #ARMTUR pic.twitter.com/AyV5e8VFuw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023

Kraay junior denkt echter dat er al 'een type Kökçü' rondloopt bij Oranje: Georginio Wijnaldum. "Wijnaldum heeft dat wat Kökçü heeft ook. Jullie zeggen van niet, maar hij heeft een jaar niet gespeeld. Dat scheelt een slok op een borrel. Maar we kunnen niet zeggen dat hij de passie niet heeft die de Feyenoord-spelers hebben. Hij is bij uitstek zo'n modern type, die het nu alleen nog niet kan brengen."

Kökçü op schot

Kökçü was zaterdag tegen Armenië (1-2 winst) nog trefzeker voor Turkije, dat hij verkoos boven een interlandcarrière bij geboorteland Nederland. De geboren Haarlemmer vertegenwoordigde Nederland nog wel tot en met de Onder 19, maar werkt zijn wedstrijden sinds de Onder 21 af voor Ay-Yildizlilar. Kökçü staat vooralsnog op negentien interlands voor Turkije, waarin hij tweemaal trefzeker was.