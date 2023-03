Rodri creëert schokgolf bij Arsenal-fans met ‘bewuste’ aanslag op Ødegaard

Zaterdag, 25 maart 2023 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

Rodri moet het zaterdagavond ontgelden bij supporters van Arsenal. De verdedigende middenvelder van Spanje zette in de eerste helft van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-0 bij rust) een tamelijk absurde tackle in op de benen van Martin Ødegaard. Rodri is op clubniveau met Manchester City verwikkeld in de titelstrijd met Arsenal en wordt beschuldigd van een 'bewuste' aanslag op de ster van the Gunners.

Noorwegen moet Erling Braut Haaland missen vanwege een blessure, maar trad in Spanje wel aan met zijn andere superster, Ødegaard. Nadat Spanje via een hakje van Dani Olmo in de dertiende minuut al op voorsprong was gekomen, kreeg Ødegaard korte tijd later dé kans op de gelijkmaker. Het schot van de nummer 10 werd geblokt door Nacho Fernández, waarna Rodri met een grove tackle doorgleed op de enkel van de Noor.

Ødegaard denied a clear penalty. Rodri trying to end Arsenal's title run with a nasty red card challenge. Fuming ??pic.twitter.com/RF7IZTOQr5 — ???? kimmoFC (@kimmoFC) March 25, 2023

Rodri wordt er op Twitter door met name Arsenal-fans van beschuldigd Ødegaard bewust uit te willen schakelen met het oog op de strijd om het kampioenschap in de Premier League. De middenvelder van Arsenal kwam overigens goed weg en kon zonder behandeling doorspelen. De Franse scheidsrechter Benoît Bastien liet de tackle van Rodri tot verbazing van Ziggo Sport-analist Danny Blind 'gewoon' passeren.

"Ik vind het een penalty", aldus Blind. "Ødegaard heeft de schijn tegen omdat hij al geschoten heeft. Rodri komt volgens mij vol op zijn enkel. Ik vind het toch wel verbazingwekkend dat de VAR hier niet naar gekeken heeft. Hij kegelt hem echt omver. Wat ik zei: hij heeft de schijn tegen omdat hij de bal al getrapt heeft, waardoor de VAR denkt dat de kans al is geweest." Dat gaat er echter niet in bij presentator John van Vliet. "Als dat de overweging van de VAR is geweest, dan kun je de VAR wel afschaffen", aldus Van Vliet.