Noa Lang reageert in oefenduel op sportieve manier op beslissing Koeman

Vrijdag, 24 maart 2023 om 19:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:03

Noa Lang heeft sportieve revanche genomen na de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om hem niet op te roepen voor het Nederlands elftal. De 23-jarige aanvaller speelde vrijdagmiddag met Club Brugge een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. De Nederlander tekende daarin voor alle drie de doelpunten die Brugge maakte. Het duel eindigde in 3-1.

Lang, die in tot dusver zes interlands één keer scoorde, werd een aantal weken geleden door Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Zijn naam behoorde vervolgens echter niet tot de definitieve 25-koppige selectie. Ook toen bekend werd dat Steven Bergwijn (blessure) en Cody Gakpo (virusinfectie) de selectie moesten verlaten, koos de bondscoach ervoor om Lang niet op te roepen.

Onze Kerels speelden deze middag een oefenwedstrijd in & tegen Club Brugge. ?? De wedstrijd eindigde in een 3-1 nederlaag. Mbayo maakte het rood-witte doelpunt. ??#CLUKVK ???? pic.twitter.com/7HbQJJVBQQ — KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 24, 2023

Lang reageerde daarop door op Instagram een foto te posten van zichzelf in een Oranje-shirt met een verontwaardigde emoji. Vrijdag heeft hij dus ook op het voetbalveld weer van zich laten horen, door een hattrick te maken. In de derde minuut maakte Lang uit een strafschop de 1-0, waarna hij door tot twee keer toe de doelman te omspelen ook zijn tweede en derde treffer liet aantekenen. Al die drie doelpunten maakte hij in het eerste half uur.

Nog voor rust maakte Kortrijk de 3-1, maar daar zou het ook bij blijven. Brugge, waar vanzelfsprekend alleen spelers op het veld stonden die dit weekend geen interlandverplichtingen hebben, kan de overwinning zien als sportieve revanche. Afgelopen zaterdag was Kortrijk in de Jupiler Pro League namelijk nog met 1-0 te sterk voor de huidige nummer vijf van de Belgische competitie. Kortrijk staat momenteel veertiende.