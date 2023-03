Parool doet boekje open over scouts Ajax: ‘Sommigen niet on speaking terms’

De scouting van Ajax is toe aan een revisie, zo concludeert Het Parool. De krant schrijft dat leiding en structuur in de afdeling ontbreekt en samenwerking er ver te zoeken is. Overleg verloopt moeizaam en sommige scouts zijn naar verluidt niet (meer) on speaking terms. Ajax spendeerde afgelopen zomer vele miljoenen aan spelers die niet of nauwelijks functioneren, terwijl het de club ook in sportief opzicht niet voor de wind gaat.

Volgens verschillende media komen de Amsterdammers nog deze week met duidelijkheid over de aanstelling van Julian Ward als nieuwe directeur voetbalzaken. De 41-jarige Engelsman krijgt bij zijn aanstelling samen met Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) de technische leiding van Ajax in handen. Zij zijn straks afhankelijk van de scouting, echter heeft deze afdeling volgens Het Parool behoefte aan uitbreiding en verversing.

“Leiding en structuur ontbreekt bij de scouting en samenwerking is er ver te zoeken”, schrijft de krant. “Sommige scouts zijn niet (meer) on speaking terms. Overleg verloopt moeizaam. Veldmate, die door Overmars naar Ajax werd gehaald, is niet de man die met zijn vuist op tafel slaat. De directie heeft dat lang op zijn beloop gelaten.” Bovendien zijn de scouts Henk Veldmate, Fred Arroyo en Hans van der Zee al op leeftijd.

Niet elke scout zou zich serieus genomen voelen. “De één voelt dat wel zo, de ander niet. Iedereen trekt min of meer zijn eigen plan. In algemene zin voelde de scouting zich vorige zomer gepasseerd. De eerste belangrijke aankopen – Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal – kwamen immers nog uit de koker van Overmars en trainer Erik ten Hag. Het enige dat technisch managers Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, die met Overmars samenwerkten en hem zijn opgevolgd, hebben gedaan, is die deals rondmaken.”

Vooral achter de komst van de Mexicaan Jorge Sánchez worden vraagtekens gezet. “De rechtsback ontbeert de technische, tactische en opbouwende kwaliteiten om in de speelwijze van Ajax te passen. Sánchez heeft een volledig ander profiel dan zijn voorganger Noussair Mazraoui. Toch moet er een goed beeld van Sánchez zijn geweest, toen Ajax hem haalde.”