Franse debutant Thuram steelt de show bij ontgroening nationale ploeg

Woensdag, 22 maart 2023 om 11:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:26

Brice Samba, Jean-Clair Todibo en Khéphren Thuram zitten voor het eerst bij de selectie van Frankrijk. Traditiegetrouw moesten de drie debutanten als ontgroening een liedje zingen. Waar Samba en Todibo vrij ingetogen een nummer zongen, stal Thuram de show.

De 21-jarige middenvelder van OGC Nice, zoon van wereldkampioen Lilian Thuram, moest een liedje zingen in een Franse eetzaal. Hij koos ervoor om energiek een nummer mee te rappen, hetgeen hem luid applaus van zijn ploeggenoten opleverde. Khéphren is net als zijn oudere broer Marcus opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Nederland en Ierland. Met zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Frankrijk lijkt de jongeling de vruchten te plukken van zijn stormachtige ontwikkeling in de Ligue 1.

Il y avait du niveau ce soir pour le « bizutage » des 3 nouveaux Bleus ! ???? pic.twitter.com/PG0mXtbvO9 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) March 21, 2023

Drie maanden na de verloren WK-finale tegen Argentinië heeft Deschamps voor het eerst weer een Franse selectie bekendgemaakt. Van een aantal spelers was bekend dat zij geen onderdeel meer uit zouden maken van het keurkorps, daar zij na afloop van het WK al hadden aangegeven te zullen stoppen als international. Onder hen onder meer Hugo Lloris, Steve Mandanda, Karim Benzema en Raphaël Varane. Mede hierdoor maken Thuram, Samba (RC Lens) en Todibo (OGC Nice) hun debuut in de Franse selectie.

Deschamps bevestigde dinsdag dat Kylian Mbappé de nieuwe aanvoerder van les Bleus zal zijn, terwijl Griezmann tweede aanvoerder wordt. Le Figaro meldde vervolgens dat Griezmann niet blij is met de beslissing van de bondscoach om hem te passeren als nieuwe aanvoerder. De 32-jarige aanvaller zou volgens L'Équipe zelfs overwegen om te stoppen bij de nationale ploeg, al sprak RMC Sport dat nieuws tegen.