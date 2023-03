Fortuna staat er riant voor in Eredivisie, toch grote zorgen over toekomst

Dinsdag, 21 maart 2023 om 21:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

De grootse plannen van Fortuna Sittard staan voorlopig in de ijskast, zo meldt Voetbal International. De toekomst van de Eredivisie-club is met grote vraagtekens omgeven, nu de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek ingesteld heeft naar het bedrijf van Atilla Aytekin, de mede-eigenaar van de club. Onderzocht wordt of de onderneming Principion zich schuldig heeft gemaakt aan koersbeïnvloeding.

Principion is het moederbedrijf van Azerion, een gamingbedrijf dat opgericht werd door Aytekin en waarvan hij ook CEO is. Azerion nam in 2021 20 procent van de aandelen van Fortuna Sittard over en kondigde in het najaar van 2022 aan dat belang uit te gaan breiden naar 85 procent: Azerion zou dus grootaandeelhouder van de club worden. De overname staat echter op losse schroeven, nu de AFM onderzoek doet naar Principion vanwege koersbeïnvloeding. Aytekin, die niet bereikbaar is voor commentaar, is hangende het onderzoek teruggetreden als CEO van Azerion.

Isitan Gün, de huidige eigenaar van Fortuna, wil zijn 65 procent belang in de club overdragen aan Aytekin. Gün kan inhoudelijk weinig kwijt over het onderzoek dat de AFM ingesteld heeft. "Ik las erover in het nieuws en weet net zoveel als jij", reageert Gün. "Maar het is niet ongebruikelijk dat grote bedrijven onderwerp zijn van onderzoek. Ook Microsoft en Google hebben het meegemaakt. Ik wacht de ontwikkelingen rustig af en lig hier niet wakker van."

Fortuna heeft enorme ambities, die kracht bij werden gezet door het binnenhalen van de Turkse ster Burak Yilmaz. Ook andere dure spelers, zoals 43-voudig Turks international Oguzhan Özyakup, werden aangetrokken. Het heeft ertoe geleid dat Fortuna een buitensporig groot deel van de omzet uitgeeft aan salarissen. De Limburgse club wordt met afstand het slechtst beoordeeld in het ratingsysteem dat de KNVB heeft om de gezondheid van de profclubs te toetsen.

"Versterking van onze financiële positie is een prioriteit", zegt Gün. "We naderen een natuurlijke grens qua mogelijkheden, maar zijn druk bezig om onze inkomsten te verhogen en onze kosten te verlagen. We werken keihard aan een gezonde toekomst." Sportieve zorgen lijken dit seizoen ver weg: onder aanvoering van de omstreden trainer Julio Velázquez is Fortuna opgeklommen naar de twaalfde plek in de Eredivisie, acht punten boven de bevreesde degradatiestreep.