Koeman onthult wie hij eigenlijk als vervanger van Frenkie had willen oproepen

Maandag, 20 maart 2023 om 16:50 • Guy Habets • Laatste update: 17:15

Ronald Koeman was van plan om Jordy Clasie op te roepen als vervanger van Frenkie de Jong in de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Dat vertelde de bondscoach tijdens een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. De middenvelder van AZ was echter niet fit en dus besloot Koeman om voor Joey Veerman te kiezen.

Koeman kreeg zondagavond te horen dat De Jong twee weken rust moest houden na het oplopen van een bovenbeenblessure tijdens el Clásico. Veerman werd opgeroepen als zijn vervanger, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Koeman belde namelijk eerst met Jordy Clasie. "Ik heb hem zeker overwogen en vanmiddag heb ik nog met hem gesproken", zo vertelt de keuzeheer van Oranje op de persconferentie. "We willen altijd eerst even checken of iedereen fit genoeg is en Clasie bleek niet honderd procent fit. Toen zijn we doorgeschakeld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Veerman maakt, net als bijvoorbeeld Mats Wieffer, kans op een plekje op het middenveld nu De Jong niet bij de selectie zit. Koeman weet nog niet met wie hij wil gaan spelen. "Ik heb er al even over nagedacht, maar ik ben er nog niet uit. Er zijn meerdere mogelijkheden op die positie, want er zijn meerdere middenvelders en we hebben niet heel veel trainingen. We zullen een aantal trainingen gebruiken om een bepaald gevoel te krijgen.'

Het is zeker niet uitgesloten dat Wieffer, die nog niet eerder bij het Nederlands elftal zat, meteen voor de leeuwen wordt gegooid door Koeman. "Of een debutant zou kunnen? Ja, dat kan altijd. Jij doelt waarschijnlijk op Wieffer en die heb ik gisteren weer zien spelen in de Klassieker. ik zou er niet bang voor zijn om hem op te stellen. Ik heb hem geselecteerd op basis van het feit dat ik denk dat hij op dit niveau goed kan spelen. Nu Frenkie de Jong wegvalt, zal er iemand anders spelen en daar ben ik dus nog niet over uit."